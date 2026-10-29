Detienen a técnico de la Marina por la presunta instalación de antenas ilegales cerca del penal Ancón I La intervención, realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reveló que un técnico de la Marina habría participado en la instalación de antenas ilegales para facilitar el acceso a internet en la cárcel.

Un técnico de la Marina fue detenido en operativo contra antenas ilegales Composición LR / Panamericana

Un miembro de la Marina de Guerra del Perú y otras tres personas fueron detenidas durante un megaoperativo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para desmantelar estaciones radioeléctricas instaladas de forma ilegal cerca del penal Ancón I, en el distrito homónimo, al norte de Lima.

La Policía Nacional (PNP) informó que el agente intervenido en flagrancia es un técnico de primera de la Marina que se habría encargado presuntamente de instalar antenas en los alrededores de la cárcel para facilitar la conexión a señal e internet desde el interior del establecimiento penitenciario.

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Vecinos implicados en uso de antenas ilegales

Según las investigaciones del caso, vecinos ubicados en inmediaciones del penal Ancón I habrían aceptado alquilar sus techos para la instalación de las antenas ilegales. Los residentes habrían accedido a esto a cambio de contar con el servicio de internet de forma gratuita.

Durante el operativo, se detuvieron a los propietarios de los inmuebles implicados y a quienes habían armado las estaciones radioeléctricas de forma ilícita, según informó el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la PNP.

Delincuentes se unieron dentro del penal

La Policía Nacional recordó que dentro de Ancón I llegó a funcionar La Confederación, una estructura criminal integrada por cabecillas de bandas delictivas que se unieron para coordinar acciones delictivas y acceder a 30 equipos celulares y routers. A partir de este caso, algunos internos fueron trasladados al penal de Challapalca.

El uso no autorizado del espectro radioeléctrico es una infracción administrativa grave que puede generar responsabilidades penales. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y esclarecer su participación en los ilícitos.