Corte de luz masivo en Lima, Callao y regiones del país: revisa los horarios y zonas sin servicio entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre La interrupción del servicio eléctrico abarcará un amplio rango de calles y zonas, incluyendo áreas específicas de Aucallama, Carabayllo, y Ventanilla. Infórmate sobre los horarios y ubicaciones exactas.

Se recomienda a los usuarios revisar el cronograma detallado de cortes para conocer las horas y sectores específicos afectados, asegurando así una mejor planificación.

Se recomienda a los usuarios revisar el cronograma detallado de cortes para conocer las horas y sectores específicos afectados, asegurando así una mejor planificación. Foto: Andina/Composición LR

Los cortes de luz programados para el viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre comprenderán diferentes sectores de Lima y Callao, entre ellos Los Olivos, San Martín de Porres, Lima Cercado, Ventanilla, Carabayllo, Rímac y Comas. También se ha anunciado una interrupción en el centro poblado Caqui, ubicado en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral.

Las suspensiones tendrán horarios distintos según el distrito y la zona. El cronograma incluye avenidas, jirones, urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda. A continuación, revisa las fechas, los horarios y las principales ubicaciones incluidas en la programación.

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Corte de luz el viernes 30 de octubre: horarios y zonas afectadas en Lima y Callao

El viernes 30 de octubre, los cortes de luz se distribuirán de la siguiente manera:

Los Olivos (10:00 a. m. a 3:00 p. m.)

Avenida Angélica Gamarra, cuadras 4 y 5.

Cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe, manzanas A, B, C, D y E.

Jirón Ignacio Torote, cuadra 6.

Urbanización El Trébol, manzanas E, I y L.

Lima Cercado (medianoche a 7:00 a. m.)

Jirón Andahuaylas, cuadras 11 y 12.

Avenida Nicolás de Piérola, cuadras 9 y 16.

Jirón Montevideo, cuadras 9, 10 y 11.

Jirón Paruro, cuadras 10 y 13.

Avenida Grau, cuadra 3.

Jirón Inambari, cuadra 7.

San Martín de Porres y Callao (9:00 a. m. a 6:00 p. m.)

Urbanizaciones y asociaciones de vivienda de Oquendo, Naranjal y Chuquitanta.

Sectores de Los Laureles de Oquendo, Los Girasoles de Oquendo, Señor de los Milagros de Pachacámac, La Arboleda, Bella Vista, Las Terrazas de Chuquitanta, Los Olivos de Oquendo, Monte Olivo, Horizonte Azul, Los Robles de Oquendo, Brisas de Naranjal, Las Mercedes de Oquendo, Villa Victoria Chuquitanta y Las Gardenias de Oquendo.

También se incluyen distintas manzanas de las asociaciones y urbanizaciones mencionadas en el cronograma.

San Martín de Porres y Callao (9:00 a. m. a 6:00 p. m.)

Sectores de Señor de los Milagros de Oquendo, El Monte de los Olivos, Horizonte Azul II Oquendo, Tres Horizontes, Manuel Aquino, Las Dalias de Oquendo, La Floresta de Naranjal, Los Jardines del Naranjal, Las Poncianas, Señor de Luren, La Pradera de Naranjal, Las Gardenias de Oquendo, Valle Hermoso de Naranjal y Las Casuarinas de Oquendo.

Callao (8:00 a. m. a 6:00 p. m.)

Avenida Néstor Gambetta y avenida Oquendo.

Rímac (8:00 a. m. a 7:00 p. m.)

Avenida Elespuru, sin número.

Aucallama, provincia de Huaral (8:30 a. m. a 5:30 p. m.)

Centro poblado Caqui: calles Las Casuarinas, Los Laureles, Los Robles, Naranjal y Los Nogales.

Pasaje El Mirador.

Cortes de luz el sábado 31 de octubre y domingo uno de noviembre: distritos y sectores afectados

Sábado 31 de octubre

San Martín de Porres y Los Olivos (9:00 a. m. a 9:00 p. m.)

Calle Ángel Maldonado, cuadra 30; calle Amalia Puga, cuadra 30.

Jirón Carlos Raygada, cuadra 1; jirón Abancay, cuadra 4; avenida Alayza y Paz Soldán, cuadra 1.

Jirón Andahuaylas, cuadra 4.

Avenida Perú, cuadras 24 a 31.

Avenida Universitaria, cuadras 1 a 5.

Jirón Sao Paulo, cuadras 24 a 28; jirón Villa Rica, cuadras 3 a 7.

Avenida Bella Unión, cuadras 3 a 6; avenida Lima, cuadras 28 a 32.

Jirones La Florida, Pinar del Río, Río Branco, Pasco, Puerto Barrios, Riobamba, Moyobamba, Maracaibo, Miguel Aljovín, Junín, Filadelfia, Quinuabamba, Parobamba, Huánuco, El Chaco, Camaná, Esmeralda, Huancavelica y Belén, en las cuadras señaladas en el cronograma.

Callao (9:00 a. m. a 7:00 p. m.)

Asentamiento humano Miguel Grau, manzanas A, B, L, LL, O1, P1, Q1 y X.

Asentamiento humano 3 de Octubre, manzanas A, B, K, L y LL.

Ventanilla (8:00 a. m. a 7:00 p. m.)

Asentamiento humano Vivienda Talleres Señor de los Milagros.

Asentamiento humano Santa Rosa de Pachacútec.

Agrupación de familias 7 de Junio y Confraternidad.

Asentamientos humanos Héroes del Cenepa y Emmanuel.

Asentamiento humano Ecológico Piloto Santa Rosa de Pachacútec.

Asentamiento humano Armando Villanueva del Campo.

La interrupción comprende las manzanas detalladas en el cronograma para cada sector.

Carabayllo (9:00 a. m. a 5:00 p. m.)

Asociación de Vivienda Santa Inés, manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Asociación Virgen de las Nieves, manzanas A y B.

San Martín de Porres (9:30 a. m. a 5:30 p. m.)

Jirón Benito Lazo Quijano, cuadras 1 y 2.

Jirón José María Córdova, cuadra 36.

Jirón José Gálvez, cuadra 4.

Jirón José Mendiburu y Bonet, cuadra 1.

Jirón José Antonio de Sucre, cuadra 36.

Urbanización Condevilla del Señor, manzanas K8 y L8.

Domingo 1 de noviembre

San Martín de Porres (8:00 a. m. a 5:00 p. m.)

Jirón Antonio Garland, cuadras 5 y 6.

Avenida Gerardo Unger, cuadras 5 y 6.

Jirón José Carlos Mariátegui, cuadras 5 y 6.

Avenida Túpac Amaru, cuadras 5 y 6.

Jirón Marcos Nicolini, cuadra 1.

Jirón Ramón Castilla, cuadra 1.

Pasaje Graña, cuadra 1.

Comas (9:00 a. m. a 5:00 p. m.)

Calle Santa Ana, exfundo Chacra Cerro, zona B, lote 89.

Los horarios y sectores deben revisarse según la dirección específica, ya que la programación distingue calles, cuadras, manzanas y asociaciones de vivienda. La lista anterior organiza las ubicaciones principales indicadas para cada fecha.