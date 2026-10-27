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Keiko Fujimori evalúa sacar a Galarreta de la PCM

CAMBIOS. Fuentes de este diario dicen que se busca un nuevo premier y cambios en otros ministerios. Podrían ingresar personajes históricos del fujimorismo.

Galarreta indicó, en Punto Final, que no percibe que puedan cambiarlo y descartó una supuesta diferencia con Miguel Torres.
Galarreta indicó, en Punto Final, que no percibe que puedan cambiarlo y descartó una supuesta diferencia con Miguel Torres.
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El liderazgo de Luis Galarreta en el gabinete de ministros de Keiko Fujimori ha terminado. Vive sus últimos días, de acuerdo con diversas fuentes del entorno presidencial consultados por La República.

La presidenta y, en especial, sus principales asesores, están disconformes con la actuación de Galarreta en estos primeros meses del gobierno.

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Lo culpan, dicen las fuentes, de la falta de respuesta frente al Fenómeno del Niño, la inseguridad nacional y la demora en la aprobación de la Delegación de Facultades en el Congreso.

El presidente del Senado, y como tal del Congreso, Miguel Torres tampoco está conforme con Galarreta. Necesita, habría dicho, otros premier que permita atraer congresistas al bando oficialista.

Al respecto señalan que Torres habría criticado que Galarreta se haya negado a establecer un diálogo con Roberto Sánchez Juntos por el Perú. Torres habría recordado la buena relación del fujimorismo con Perú Libre en el legislativo anterior.

De otro lado, el desencanto con el actual premier ya habría generado algunos cambios en el gobierno, en las últimas semanas. Keiko Fujimori va a tener más apariciones públicas, más allá de sus videos en las redes sociales.

Las fuentes no precisan si Fujimori ya habló con Galarreta sobre la necesidad de cambios en el gabinete de ministros. Galarreta no será el único cambio. Otros ministros seguirán el mismo camino.

Según Hildebrand en sus 13, el gobierno habría encargado a José Chlimper buscar un nuevo premier y otros tó una supuesta diferencial ministros.

Serian convocados históricos colaboradores del fujimorismo o tecnócratas afines.

Las fuentes señalan que Chlimper no sería el reemplazo de Galarreta, pero no descartan que pueda dirigir la PCM más adelante.

Buscan una persona que pueda ser empática con la población frente a la violencia social y la catástrofe que pueda ocasionar el Fenómeno de El Niño. El fin de semana, Galarreta fue consultado por el tema durante una entrevista en Punto Final. Respondió que no percibe que puedan cambiarlo y descartó una supuesta diferencia con Miguel Torres.

"Todos los ministros saben que aquí y en cualquier parte del mundo, la presidenta puede cambiar a los ministros en el momento que sea", afirmó. "Todos los ministros están en evaluación. Si tú me dices ahorita, todos estamos bien", aseguró.

José Chlimper, empresario agroexportador y financista de la campaña de Fujimori, se ha convertido en un personaje clave del gobierno de Keiko Fujimori supuestamente en contra de su voluntad. Un papel que habría dicho, le correspondía asumir a Galarreta.

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