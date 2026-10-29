Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Fingió ser enfermera para robarse a un recién nacido en EsSalud: condenan a 29 años de cárcel en Ica

La mujer, que cumplirá su condena hasta 2055 en el penal Cristo Rey de Cachiche, admitió su responsabilidad, facilitando el proceso judicial y una terminación anticipada del caso.

Hernández Puza se hizo pasar por personal de salud para llevarse al bebé. Debe pagar S/5.000 como reparación civil por el daño causado a los padres del menor que fue recuperado por la Policía.
Hernández Puza se hizo pasar por personal de salud para llevarse al bebé. Debe pagar S/5.000 como reparación civil por el daño causado a los padres del menor que fue recuperado por la Policía.Foto: difusión/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Poder Judicial de Ica condenó a Shayra Sandy Hernández Puza a 29 años y 2 meses de prisión por el secuestro de un recién nacido en el hospital EsSalud Augusto Hernández Mendoza. La mujer se hizo pasar por trabajadora de salud para acercarse a una madre y llevarse a su hijo en noviembre de 2025.

La sentencia se dictó luego de que la acusada admitiera su responsabilidad durante el proceso judicial, lo que permitió una terminación anticipada. Además de la pena privativa de libertad, deberá pagar S/5.000 por concepto de reparación civil a favor de los padres del menor. La mujer permanece recluida en el penal Cristo Rey de Cachiche, donde cumplirá su condena.

Video destacado

🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

larepublica.pe
Puedes ver

UNI ofrece más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial y tecnología: matrícula estará abierta hasta el 2 de noviembre

lr.pe

Así engañó la falsa enfermera a una madre en hospital de EsSalud

Según la investigación fiscal, el caso ocurrió el 18 de noviembre de 2025, cuando Hernández Puza ingresó al área de maternidad del hospital vestida como personal sanitario. Allí se acercó a una mujer que descansaba junto a su bebé y, con el argumento de que debía cambiarle los pañales, consiguió que le entregara al recién nacido.

Después de obtener al menor, la mujer salió del establecimiento de salud y abordó un taxi con destino al distrito de Parcona. La ausencia del bebé activó las labores de búsqueda y permitió que la Policía Nacional iniciara las diligencias para ubicar a la sospechosa y recuperar al niño.

Puedes ver

Atacan a balazos bus de El Rápido y chofer resulta herido en la avenida Universitaria en Cercado de Lima

lr.pe

Mujer cumplirá condena hasta 2055 por secuestro de recién nacido en Ica

Las investigaciones policiales permitieron localizar a Hernández Puza en su domicilio, en Parcona, donde fue encontrado el recién nacido. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el menor se encontraba en estado de shock cuando fue recuperado y posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Durante el proceso, la acusada reconoció los cargos, lo que hizo posible concluir el caso mediante una terminación anticipada. El Poder Judicial impuso una pena de 29 años y 2 meses de prisión, además del pago de S/5.000 a los padres como reparación civil por los daños ocasionados.

Hernández Puza permanece internada en el penal Cristo Rey de Cachiche. Según la información del caso, cumplirá su condena hasta el año 2055, tras ser hallada responsable del secuestro del recién nacido en el hospital de EsSalud de Ica.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aristóteles, filósofo griego y la reflexión sobre el verdadero significado de la amistad: “No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque es imposible que sea feliz”

Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Historial del Boca Juniors vs River Plate: cómo quedaron los últimos Superclásicos del Fútbol Argentino

Sociedad

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,6 remeció Nasca hoy, según el IGP

Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Se descansa el lunes 2 de noviembre?: Lo que dice la norma oficial tras el feriado del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Chlimper niega que vaya a reemplazar a Luis Galarreta y defiende su continuidad en la PCM

Congresista fujimorista Eduardo Castillo viajó a España en su semana de representación y en plena emergencia por lluvias