Fingió ser enfermera para robarse a un recién nacido en EsSalud: condenan a 29 años de cárcel en Ica La mujer, que cumplirá su condena hasta 2055 en el penal Cristo Rey de Cachiche, admitió su responsabilidad, facilitando el proceso judicial y una terminación anticipada del caso.

Hernández Puza se hizo pasar por personal de salud para llevarse al bebé. Debe pagar S/5.000 como reparación civil por el daño causado a los padres del menor que fue recuperado por la Policía.

Hernández Puza se hizo pasar por personal de salud para llevarse al bebé. Debe pagar S/5.000 como reparación civil por el daño causado a los padres del menor que fue recuperado por la Policía. Foto: difusión/Composición LR

El Poder Judicial de Ica condenó a Shayra Sandy Hernández Puza a 29 años y 2 meses de prisión por el secuestro de un recién nacido en el hospital EsSalud Augusto Hernández Mendoza. La mujer se hizo pasar por trabajadora de salud para acercarse a una madre y llevarse a su hijo en noviembre de 2025.

La sentencia se dictó luego de que la acusada admitiera su responsabilidad durante el proceso judicial, lo que permitió una terminación anticipada. Además de la pena privativa de libertad, deberá pagar S/5.000 por concepto de reparación civil a favor de los padres del menor. La mujer permanece recluida en el penal Cristo Rey de Cachiche, donde cumplirá su condena.

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Así engañó la falsa enfermera a una madre en hospital de EsSalud

Según la investigación fiscal, el caso ocurrió el 18 de noviembre de 2025, cuando Hernández Puza ingresó al área de maternidad del hospital vestida como personal sanitario. Allí se acercó a una mujer que descansaba junto a su bebé y, con el argumento de que debía cambiarle los pañales, consiguió que le entregara al recién nacido.

Después de obtener al menor, la mujer salió del establecimiento de salud y abordó un taxi con destino al distrito de Parcona. La ausencia del bebé activó las labores de búsqueda y permitió que la Policía Nacional iniciara las diligencias para ubicar a la sospechosa y recuperar al niño.

Mujer cumplirá condena hasta 2055 por secuestro de recién nacido en Ica

Las investigaciones policiales permitieron localizar a Hernández Puza en su domicilio, en Parcona, donde fue encontrado el recién nacido. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el menor se encontraba en estado de shock cuando fue recuperado y posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Durante el proceso, la acusada reconoció los cargos, lo que hizo posible concluir el caso mediante una terminación anticipada. El Poder Judicial impuso una pena de 29 años y 2 meses de prisión, además del pago de S/5.000 a los padres como reparación civil por los daños ocasionados.

Hernández Puza permanece internada en el penal Cristo Rey de Cachiche. Según la información del caso, cumplirá su condena hasta el año 2055, tras ser hallada responsable del secuestro del recién nacido en el hospital de EsSalud de Ica.