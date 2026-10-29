Caso Liceo Naval: Fiscalía archiva investigación contra cuatro escolares vinculados a presunta agresión sexual Los menores eran testigos del caso y permanecían en libertad mientras se investiga la presunta agresión contra uno de sus compañeros. Tras la decisión fiscal, no afrontarán ninguna restricción.

El Ministerio Público archivó la investigación contra cuatro escolares del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja vinculados a la presunta agresión sexual contra de uno de sus compañeros. Los menores, quienes eran considerados testigos del caso y permanecían en libertad, no afrontarán ninguna restricción tras la decisión dada a conocer este 29 de octubre.

La resolución, firmada por el fiscal provincial titular de la Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima, Mariano Enrique de la Torre Hernández, deja abierta la posibilidad de que se reabra la investigación si aparecen nuevos elementos de convicción que vinculen a los adolescentes con el presunto delito ocurrido el 15 de septiembre.

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Fiscalía archiva investigación contra cuatro escolares por caso Liceo Naval

No se acreditó responsabilidad de menores

Según el documento fiscal, los actos de investigación recabados no permitieron acreditar la responsabilidad de los adolescentes en la presunta infracción a la ley penal contra la libertad sexual, en agravio de otro menor de edad cuya identidad se mantiene en reserva.

En ese sentido, la resolución señala que no existen elementos de convicción suficientes para solicitar la apertura de un proceso contra los adolescentes investigados. “En consecuencia, archívese los presentes actuados”, indica la Fiscalía en el escrito.

Investigación podría reabrirse

La resolución precisa que el archivo no impide que la investigación pueda reabrirse si aparecen nuevos elementos de convicción que vinculen a los adolescentes con los hechos investigados, conforme a lo establecido en el artículo 335, numeral 2, del Código Procesal Penal, aplicado de manera supletoria. Además, dispone que la decisión sea puesta en conocimiento del Tercer Juzgado de Familia de Lima.

Actualmente, seis adolescentes del Liceo Naval cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, tras la denuncia por presunta agresión sexual en un bus escolar contra uno de sus compañeros de 16 años.