➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 29 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 29 de octubre? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este jueves 29 de octubre?
- Aries: Llegas a un acuerdo que beneficiará tu economía. Si tienes en mente estudiar o capacitarte, no lo dudes, todo lo relacionado al conocimiento traerá ventajas laborales y económicas.
- Tauro: No te desanimes si sientes que las cosas aún están lentas. Es importante que mantengas la constancia y la mirada puesta en tus objetivos para que ellos sean pronto una realidad. Esfuérzate.
- Géminis: Una mujer de carácter influirá en tus gestiones laborales de manera favorable, a pesar que su carácter y tendencia al mando puedan incomodarte. En el amor, atraerá miradas y propuestas.
- Cáncer: Luego de tanto esfuerzo logras concretar un proyecto que será rentable. Posiblemente establezcas algún tipo de alianza. En el amor, terminan las tensiones y surge una apasionada reconciliación.
- Leo: Tienes noticias favorables de personas que se encuentran en el extranjero. Es un día de realización para ti, donde podrás ver los frutos de todo tu esfuerzo. En el amor, llegan nuevas oportunidades.
- Virgo: No puedes sacar de tu mente un tema de índole emocional que no te permite concentrarte ni avanzar realmente en tus planes. Necesitas hablar de esto y liberar todas tus emociones.
- Libra: Llega una oferta a nivel laboral que te permitirá crecer y desarrollarte. No pierdas la oportunidad. En el amor, si estás solo, conocerás a alguien que despertará pasiones muy intensas.
- Escorpio: Una amistad te prestará el dinero que necesitas para resolver ese problema que no te permite descansar. Todo cambia de manera positiva. En el amor, tu pareja se mostrará atenta y cariñosa.
- Sagitario: Tus ideas brillarán, encontrarás soluciones a todo lo que te preocupa. En el amor, no seas cortante con esa persona que intenta resolver las diferencias que ambos han tenido. Escúchala.
- Capricornio: Será un día de mucho trabajo, pero tu constancia y el deseo por hacer bien las cosas resaltarán. Es posible que realices un viaje corto. En el amor, no actúes basándote en celos o desconfianza.
- Acuario: Recibes un dinero que te permitirá solventar una serie de pendientes domésticos o familiares que te preocupaban. En el amor, habrá soledad, pero una gran tranquilidad que disfrutarás.
- Piscis: Estarás dividido entre dos actividades. Concéntrate para que no cometas errores por distracción. En el amor, se comunicará contigo alguien que sabes es inestable. Mantén tu distancia.