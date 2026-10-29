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Migraciones: detienen a funcionarios, exfuncionarios y policías por presunta red de tráfico

La investigación revela que habrían facilitado la salida irregular de menores y manipulado registros migratorios. Las autoridades realizaron allanamientos en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque, incautando laptops y documentos falsificados.

Un megaoperativo en Perú permitió la detención preliminar de 12 personas por presuntos vínculos con una organización dedicada al tráfico de migrantes y manipulación de registros migratorios.
Un megaoperativo en Perú permitió la detención preliminar de 12 personas por presuntos vínculos con una organización dedicada al tráfico de migrantes y manipulación de registros migratorios. | Difusión
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Un megaoperativo ejecutado durante la madrugada de este martes permitió la detención preliminar de 12 personas investigadas por presuntamente integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes y a la manipulación de información en los registros migratorios. La intervención estuvo a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

El operativo comenzó aproximadamente a la 1.45 a. m. y se desarrolló de manera simultánea en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque, luego de una denuncia presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones ante las autoridades.

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Los intervenidos son investigados por los presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado, atentado contra la integridad de datos informáticos, falsedad genérica y banda criminal, en agravio del Estado.

De acuerdo con la investigación fiscal, entre los detenidos se encuentran funcionarios y exfuncionarios de Migraciones, además de efectivos de la Policía Nacional. Los involucrados habrían utilizado sus funciones para facilitar la salida irregular del país de menores de edad que no contaban con las autorizaciones correspondientes.

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Habrían manipulado registros migratorios

La investigación también apunta a una presunta manipulación del Registro de Información Migratoria (RIM). Según el Ministerio Público, los investigados habrían ingresado información falsa para simular movimientos migratorios de ciudadanos extranjeros que, en realidad, no se encontraban físicamente en los puestos de control.

Estas presuntas irregularidades habrían sido detectadas por Migraciones en procedimientos realizados entre los años 2022 y 2025. La entidad comunicó los hechos al Ministerio Público, que posteriormente inició las diligencias correspondientes.

Las autoridades sostienen que parte de estas actividades se habría concentrado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde los investigados presuntamente habrían recibido pagos de entre US$200 y US$300 por persona a cambio de facilitar los movimientos migratorios irregulares.

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Allanamientos en cinco regiones

Como parte del megaoperativo, el Segundo Despacho de la Décimo Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, a cargo del fiscal provincial Israel Luna Ramírez, ejecutó diligencias de allanamiento, descerraje y registro domiciliario.

Las intervenciones tuvieron como objetivo recopilar documentos y otros elementos que permitan determinar el nivel de participación de cada uno de los investigados y esclarecer el presunto funcionamiento de la organización.

Durante los registros fueron incautadas laptops, teléfonos celulares y documentos presuntamente falsificados. Estos elementos serán sometidos a análisis como parte de las investigaciones fiscales.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar si los detenidos actuaron de manera coordinada y establecer la responsabilidad que correspondería a cada uno de ellos. La investigación se encuentra en curso y los intervenidos mantienen la condición de investigados.

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