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Política

Ernesto Zunini respalda a César Holguín tras su salida de la vocería de Ahora Nación

El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, mostró su apoyo al parlamentario César Holguín, quien renunció a la vocería de Ahora Nación tras señalar que "las diferencias son incompatibles con el cargo".

Ernesto Zunini respalda a César Holguín tras su salida de la vocería de Ahora Nación
Ernesto Zunini respalda a César Holguín tras su salida de la vocería de Ahora NaciónComposición/LR
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El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, indicó por medio de sus redes sociales que brindaría su respaldo al parlamentario por Cusco, César Holguín, tras su renuncia a la vocería de Ahora Nación por diferencias internas en la bancada.

A través de sus redes sociales, el legislador defendió la autonomía de las posturas dentro de los grupos políticos. "La democracia también se practica dentro de los partidos. El voto de conciencia, con argumentos públicos y sin acuerdos bajo la mesa, merece respeto; por ello brindo mi respaldo a César Holguín".

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En su pronunciamiento, Zunini también resaltó que los cargos dentro de las bancadas no deberían estar sobre la responsabilidad que tienen los congresistas con sus electores y la ciudadanía en general.

"Los cargos pasan, lo realmente importante es terminar el mandato con la frente en alto y responder ante el pueblo que nos eligió por las decisiones que tomamos".

El diputado César Holguín dejó la vocería de Ahora Nación por diferencias con su bancada

El parlamentario representante de Cusco, César Holguín, oficializó su renuncia irrevocable a la vocería del grupo parlamentario Ahora Nación. Mediante una carta remitida a Alfonso López Chau, presidente de la agrupación, el legislador renunció y señaló que sus discrepancias políticas con la mayoría de la bancada resultan incompatibles con el cargo de la vocería.

El quiebre se originó principalmente por dos temas de la agenda legislativa. En primer lugar, Holguín rechazó la concesión de facultades legislativas al Ejecutivo, postura que adoptó en sintonía con las demandas de la región Cusco.

En segundo lugar, el parlamentario apoyó abiertamente la censura al ministro del Interior, una posición contraria a la línea adoptada por la mayoría de su grupo parlamentario.

Tras formalizar su salida de la vocería, el legislador instó a la dirigencia de Ahora Nación a considerar las demandas de las regiones. Asimismo, expresó su agradecimiento por la confianza otorgada durante el periodo en el que ejerció el cargo.

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