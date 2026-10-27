López Aliaga envía carta notarial a Francis Allisson y este le responde: "Nos vemos en los tribunales"

López Aliaga envía carta notarial a Francis Allisson y este le responde: "Nos vemos en los tribunales"

Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, comunicó que Rafael López Aliaga le envió una carta notarial solicitando que se rectifique por haber dicho que “hubo corrupción en la Municipalidad de Lima”. Lejos de modificar lo dicho, Allison ratificó lo señalado.

“No rectifico nada, más bien ratifico lo que dije. (…) Rafael, ratifico lo que dije y una vez más te hago la misma pregunta. ¿Eso se hizo con tu conocimiento y participación o se hizo a tus espaldas? ¿Eres corrupto o eres tonto? Nos vemos en los tribunales”, dijo Allison en un video difundido en sus redes sociales.

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Antes de ello, había anunciado que el líder de Renovación Popular le había solicitado rectificar unas declaraciones.

“López Aliaga me ha mandado una carta notarial amenazando con querellarme si no rectifico unas declaraciones que hice durante la campaña política, en las cuales manifesté que habría habido corrupción en la Municipalidad de Lima durante su gestión, haciendo contrataciones a dedo, vulnerando las normas de contratación del Estado sin ninguna transparencia”, contó.

JNE sin fecha exacta para pronunciarse sobre el caso Rafael López Aliaga

Al ser consultado por una fecha exacta de un pronunciamiento sobre el caso López Aliaga, Rosales indicó que es comprensible la preocupación de la ciudadanía, pero que “la justicia electoral no puede ponerse en supuestos”.

“Tenemos que tener el caso concreto específicamente resuelto al 100% del procesamiento de votos para tener un ganador. Luego, que se identifique a todos los ganadores a nivel nacional (provincial y distrital), se evaluarán aquellos casos en los que no hubiese un candidato a la alcaldía y tuviese que asumir algunos de los regidores que han postulado con dicha lista. La evaluación depende del razonamiento que aplique el JEE y el Pleno del JNE. No podría señalar una fecha”, manifestó.

Añadió que no podía hablar de un caso particular porque estaría incumpliendo la labor que realizan los JEE y el Pleno.

Sin embargo, señaló que no existe impedimento para que una ex autoridad postule en la lista de regidores. En el caso de que esa postulación podría llevar al primer regidor a asumir una alcaldía, pese a haberla ocupada en el ultimo periodo, indicó que no puede adelantar opinión.