Hasta 12 horas sin agua en Lima: Sedapal anuncia cortes del servicio este jueves 29 de octubre en seis distritos Se recomienda a los residentes de las áreas afectadas almacenar agua en recipientes limpios antes del corte y administrar sus reservas durante la suspensión del suministro.

Los horarios y sectores afectados varían según el distrito. Se aconseja verificar el cronograma oficial para conocer los detalles exactos del corte de agua en cada zona.

Los horarios y sectores afectados varían según el distrito. Se aconseja verificar el cronograma oficial para conocer los detalles exactos del corte de agua en cada zona. Foto: composición LR

Los vecinos de Pucusana, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Barranco, Miraflores y Santiago de Surco deberán revisar la programación de Sedapal para este jueves 29 de octubre. La empresa anunció interrupciones temporales del servicio de agua potable en sectores específicos de estos distritos, con horarios que varían según la zona y los trabajos previstos.

Las suspensiones responden a labores técnicas de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. Ante el corte, se recomienda a los residentes de las áreas comprendidas almacenar agua en recipientes limpios antes del inicio de los trabajos y administrar sus reservas para cubrir las necesidades básicas mientras se restablece el suministro.

Revisa los sectores y horarios de suspensión por distrito por el corte de agua del jueves 29 de octubre

Pucusana

Horario de corte: de 8 a. m. a 8 p. m.

de 8 a. m. a 8 p. m. Zonas afectadas:

Sector 541: urbanizaciones Naplo, Islas Galápagos y Playa Naplo, además del asentamiento humano Villa Hermosa.

urbanizaciones Naplo, Islas Galápagos y Playa Naplo, además del asentamiento humano Villa Hermosa. Sector 542: asentamientos humanos Benjamín Doig y Manuel Scorza.

San Juan de Lurigancho

Horario de corte: de 9 a. m. a 9 p. m.

de 9 a. m. a 9 p. m. Zonas afectadas:

A. H. Integración Solidaria y Progreso, sector Villa Virgen.

A. H. Integración Solidaria y Progreso, sector Naciones Unidas.

A. H. 9 de Febrero Ampliación.

Carabayllo

Horario de corte: de 12 m. a 8 p. m.

de 12 m. a 8 p. m. Zonas afectadas:

Centro Poblado San Diego.

Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago.

Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina.

Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina.

Asociación Casa Huerta San Diego.

Barranco

Horario de corte: de 12 m. a 11 p. m.

de 12 m. a 11 p. m. Zonas afectadas:

Urbanizaciones La Condesa, La Poblana, Confraternidad, San Ignacio, Tejadita y La Viñita.

Conjunto Habitacional San Joaquín y Centro Comercial Residencial Balta.

Cuadrante delimitado por las avenidas El Sol Este, Almirante Miguel Grau, Francisco Bolognesi y República de Panamá, además del jirón 28 de Julio.

Miraflores

Horario de corte: de 12 m. a 11 p. m.

de 12 m. a 11 p. m. Zonas afectadas:

Urbanizaciones La Castellana, El Rancho y Benavides.

Cuadrante comprendido entre las avenidas La Merced, Alfredo Benavides, Paseo de la Castellana y Mariscal Ramón Castilla.

Santiago de Surco