Adolescente de 15 años es baleado tras salir de su casa en Ventanilla: PNP encontró seis casquillos de bala

Un adolescente de 15 años resultó herido de bala luego de ser interceptado por dos sujetos desconocidos en el asentamiento humano 6 de Agosto, en el distrito de Ventanilla, en el Callao. El menor recibió impactos de proyectil en el abdomen y una pierna, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Ventanilla, donde permanece en observación.

Según información preliminar, el ataque ocurrió cuando el adolescente caminaba por la vía pública, poco después de salir de su vivienda. En esas circunstancias, los dos desconocidos lo habrían interceptado y disparado antes de escapar del lugar.

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Testigos señalaron que la víctima habría estado acompañada por otra persona, presuntamente también menor de edad. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades durante las investigaciones.

Policía halló seis casquillos en la escena del ataque

Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para realizar las primeras diligencias y establecer un perímetro de seguridad. Durante las pericias, se encontraron hasta seis casquillos de bala, evidencia que será considerada en el proceso de investigación.

De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, los presuntos atacantes huyeron en dirección a la avenida La Playa. Las autoridades deberán determinar si existen cámaras de videovigilancia en los alrededores que permitan reconstruir la ruta de escape e identificar a los responsables.

Investigan el móvil del ataque

Las circunstancias del ataque armado aún son materia de investigación. Entre las hipótesis preliminares se contempla un posible ajuste de cuentas, aunque esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía busca establecer por qué el adolescente fue atacado, identificar a los responsables y determinar si la agresión estuvo dirigida específicamente contra él. Por el momento, no se han precisado las causas del atentado ni se ha informado sobre la detención de sospechosos.