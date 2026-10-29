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Política

Diputados de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación retiran sus firmas y se cae interpelación a ministro Chang

La moción contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, pasa al archivo tras el retiro de firmas de 7 parlamentarios de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación al no cumplir con el número mínimo de requisitos.

Diputados retiraron su firma de moción de interpelación contra ministro de Educación.
Diputados retiraron su firma de moción de interpelación contra ministro de Educación.Difusión
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La moción de interpelación presentada en el Parlamento contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, fue enviada al archivo debido a que dejó de cumplir con los requisitos reglamentarios mínimos tras el retiro de firmas de un grupo de legisladores.

La medida quedó sin efecto luego de que 7 diputados decidieran retirar sus firmas del documento. Entre los parlamentarios que retiraron su firma se encuentran cuatro integrantes de Obras: Juan César Cabrera Nieto, Arturo César Eusebio Padilla, Alejandro José Manay Pillaca y Andrea Dayna Medina Stein.

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En el caso de Juntos por el Perú, los diputados en contra de la interpelación fueron Amalia Emilia Palomino Pacheco y Víctor Eduardo Piñán Mamani. Respecto de Ahora Nación, retiró su firma Helard Sonco Villanueva.

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