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Sociedad

San Marcos ya tiene a sus nuevos 'bravos' de Medicina: Rompieron el récord con más de 1.700 puntos y lograron su ingreso

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cerró su proceso de admisión 2027-I con 28.829 postulantes compitiendo por 2.581 vacantes disponibles, destacando en Medicina Humana.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos culminó el proceso de admisión 2027-I, con 28.829 postulantes compitiendo por 2.581 vacantes disponibles.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos culminó el proceso de admisión 2027-I, con 28.829 postulantes compitiendo por 2.581 vacantes disponibles.Foto: Andina/Composición LR
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) culminó su proceso de admisión 2027-I, en el que 28.829 postulantes compitieron por una de las 2.581 vacantes disponibles. Entre los resultados destacados figuran los de Medicina Humana, carrera en la que dos postulantes consiguieron los primeros puestos en distintas modalidades de evaluación, con puntajes superiores a los 1.700 puntos.

Ronnie Anicama, quien postuló mediante el programa Pre-San Marcos, obtuvo 1.804,596 puntos y alcanzó el primer lugar en Medicina Humana por esa modalidad. En tanto, Marilyn Keyth Huaman Mendez consiguió 1.776,750 puntos en el examen ordinario, realizado el último domingo. Los resultados fueron difundidos por la Oficina Central de Admisión (OCA), tras cuatro jornadas de evaluaciones.

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Ronnie Anicama y Marilyn Huaman: los puntajes de los primeros puestos de Medicina en San Marcos

Ronnie Anicama destacó en la modalidad Pre San Marcos con una calificación de 1.804,596 puntos. Según un video difundido por la academia Aula 20, donde se preparó, el postulante también habría alcanzado el primer puesto en el cómputo general. El joven manifestó interés en especializarse en Neurología, rama de la medicina dedicada al estudio del sistema nervioso.

El programa Pre San Marcos contempla cuatro evaluaciones acumulativas, cuyos puntajes máximos son de 300, 400, 500 y 800 puntos, respectivamente. En total, el sistema permite sumar hasta 2.000 puntos. Anicama señaló que la cuarta prueba fue la más exigente debido a su dificultad y a la incorporación de nuevos temas, por lo que reforzó su preparación para esa etapa.

Por su parte, Marilyn Keyth Huaman Mendez obtuvo 1.776,750 puntos en la evaluación ordinaria de Medicina Humana. La OCA publicó los resultados el domingo alrededor de las 8.00 p. m., con lo que se conocieron los puntajes de los postulantes que participaron en esta modalidad de ingreso.

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Ingresantes de San Marcos 2027-I: pasos para tramitar la constancia de ingreso

Quienes consiguieron una vacante deberán iniciar los trámites para obtener su constancia de ingreso. El primer paso es pagar el derecho correspondiente mediante el Banco de la Nación o la plataforma digital Págalo.pe. El monto será establecido por la universidad y deberá consultarse en los canales oficiales de la Oficina Central de Admisión.

Después del pago, los ingresantes tendrán que esperar aproximadamente seis horas para acceder al portal de la OCA y completar el formulario correspondiente. En este registro deberán consignar sus datos personales, información biométrica y los datos del comprobante de pago.

La universidad anunciará posteriormente un cronograma de atención, organizado por áreas académicas o apellidos. Según las fechas asignadas, los nuevos estudiantes deberán acudir presencialmente para entregar la documentación solicitada y recibir su constancia. Finalmente, tendrán que cumplir con un examen médico obligatorio, requisito necesario para activar su correo institucional.

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