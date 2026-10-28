Mototaxista es asesinado a balazos y deja dos menores en la orfandad en Puente Piedra

Los compañeros de la víctima temen represalias por parte de los responsables del asesinato | Composición LR

Los compañeros de la víctima temen represalias por parte de los responsables del asesinato | Composición LR Melissa Landa

Un mototaxista de 32 años fue asesinado a balazos en la asociación Mi Vivienda El Bosque, en el distrito de Puente Piedra. La víctima fue identificada como Fredy Orlando Agreda Mallqui, quien dejaría a dos menores de edad en la orfandad.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el hombre se encontraba tomando una gaseosa junto a un compañero en una tienda cuando fue interceptado por varios sujetos que llegaron a bordo de un vehículo rojo, de placa T5P-173.

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Según la información preliminar, entre tres y cuatro individuos habrían participado en el ataque. Dos de ellos descendieron del automóvil y dispararon contra el mototaxista, quien no habría tenido oportunidad de defenderse. Tras el atentado, los responsables huyeron del lugar.

Hallan casquillos de bala en la escena del crimen

En la zona del ataque, los investigadores encontraron entre seis y siete casquillos de bala, evidencia que será incorporada a las diligencias para esclarecer las circunstancias del asesinato e identificar a los responsables.

La información preliminar señala que el vehículo utilizado por los atacantes figura a nombre de Jonathan Smith Bedoya de la Cruz y Liz Karen Quijano de Bedoya. Las autoridades deberán establecer quiénes lo utilizaron al momento del crimen y si existe algún vínculo con los autores del ataque.

Policía investiga presunto ajuste de cuentas

Una de las hipótesis que se maneja en la investigación apunta a un presunto ajuste de cuentas relacionado con una organización criminal de origen colombiano. No obstante, esta versión aún debe ser corroborada y las autoridades no han esclarecido el móvil del asesinato.

El caso está a cargo de la comisaría de Puente Piedra, cuyos agentes realizan las diligencias correspondientes para determinar la identidad de los atacantes y establecer las circunstancias que motivaron el crimen.