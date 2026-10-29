Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Se quiebra Ahora Nación? López-Chau responde en vivo tras renuncia de voceros | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Exfuncionarios ligados a Juan José Santiváñez continuan en el Ministerio del Interior bajo conducción de César Astudillo

Ricardo Kanashiro, quien actualmente se desempeña como locador FAG en el Ministerio del Interior, fue jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la cartera, cargo al que renunció tras un caso de presunto direccionamiento en las contrataciones. Erick Caso y Yosilú Bazán, quienes también ocuparon cargos durante la gestión del exministro Santiváñez, continúan en la institución.

Exfuncionarios de Santiváñez se mantienen bajo la gestión de Astudillo | Composición: LR.
Exfuncionarios de Santiváñez se mantienen bajo la gestión de Astudillo | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

Altos funcionarios que participaron en la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior continúan formando parte de la misma cartera bajo el mando de César Astudillo. Se trata de tres casos de funcionarios que regresaron a la institución o permanecen en ella desde el Gobierno de Dina Boluarte. Los involucrados son Ricardo Kanashiro Romero, Erick Caso Giraldo y Yosilú Bazán López.

Kanashiro Romero fue contratado durante la gestión del actual ministro, César Astudillo, bajo la modalidad de locación de servicios, en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) al Sector Público. En julio de 2024, Kanashiro fue contratado por el Ministerio del Interior como jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, bajo la gestión de Juan José Santiváñez. Sin embargo, renunció al cargo en octubre de 2025, luego de que la Contraloría General de la República identificara un presunto direccionamiento a favor de una empresa en los procesos de adquisición de un avión de pasajeros y carga, chalecos antibalas, pistolas para la Policía Nacional del Perú (PNP), entre otros bienes.

Video destacado

¡DENUNCIA A MINISTRO DE KEIKO! BELAUNDE Y ASTUDILLO EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Yojany Rujel, investigada por fuga de exjuez César Hinostroza, cayó con “La Hermandad Fronteriza”

lr.pe

Erick Caso Giraldo también desempeñó funciones durante la gestión de Santiváñez a cargo del Ministerio del Interior. En ese periodo, se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores y secretario general de la cartera. Posteriormente, fue designado por Santiváñez y la entonces presidenta Dina Boluarte como director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial en representación del Ministerio del Interior. Caso Giraldo sigue en el puesto hasta la actualidad.

Yosilú Bazán López también ocupó cargos en el Ministerio del Interior durante la gestión de Santiváñez. La funcionaria se desempeñó como secretaria del entonces ministro desde 2023 y trabajó junto al exministro durante todo su periodo. Con Astudillo al mando, Bazán López continúa como secretaria del despacho ministerial.

Puedes ver

Diputado César Holguín renuncia a la vocería de Ahora Nación: "Diferencias son incompatibles con el cargo"

lr.pe

Actualmente, la funcionaria es investigada por la Contraloría General de la República por presuntamente haber permitido el ingreso irregular de Santiváñez a las instalaciones del Ministerio del Interior el 9 de junio de 2026. Según la investigación, el exministro habría llegado hasta la oficina del entonces comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, sin registrarse en la puerta de ingreso.

Casos son mencionados en denuncia constitucional contra Astudillo

El ministro César Astudillo enfrenta una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en las contrataciones y designaciones de personal en el Mininter. La acusación señala posibles delitos de corrupción y nombramientos ilegales. En la denuncia contra el titular del sector del Interior, se detallan los tres casos mencionados anteriormente.

Puedes ver

Denuncian constitucionalmente a Rospigliosi por presionar a jueces que inaplicaron leyes de impunidad

lr.pe

En lo penal, el documento solicita que se autorice abrir un proceso contra Astudillo por los presuntos delitos de negociación incompatible, nombramiento o contratación ilegal y omisión o demora de actos funcionales, que sustenta en los artículos 399, 381 y 377 del Código Penal, respectivamente.

En lo político, la denuncia pide que el ministro sea destituido y quede inhabilitado para ejercer la función pública hasta por diez años, al considerar que habría vulnerado los artículos 38, 39 y 128 de la Constitución, referidos al cumplimiento de las leyes, el servicio a la Nación y la responsabilidad individual de los ministros.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Talento peruano destaca en México: Fernando Álvarez gana un Premio RINO 2026 por su proyecto El Espacio de Arte y Joyas de Gaya

Previa Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Dos asesinatos y un adolescente herido deja noche de ataques armados en Lima y Callao

Política

Diputados de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación retiran sus firmas y se cae interpelación a ministro Chang

Ernesto Zunini respalda a César Holguín tras su salida de la vocería de Ahora Nación

César Holguín propone que en caso de vacancia presidencial también se cierre el Senado

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputados de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación retiran sus firmas y se cae interpelación a ministro Chang

Ernesto Zunini respalda a César Holguín tras su salida de la vocería de Ahora Nación

César Holguín propone que en caso de vacancia presidencial también se cierre el Senado