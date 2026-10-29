Exfuncionarios ligados a Juan José Santiváñez continuan en el Ministerio del Interior bajo conducción de César Astudillo

Altos funcionarios que participaron en la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior continúan formando parte de la misma cartera bajo el mando de César Astudillo. Se trata de tres casos de funcionarios que regresaron a la institución o permanecen en ella desde el Gobierno de Dina Boluarte. Los involucrados son Ricardo Kanashiro Romero, Erick Caso Giraldo y Yosilú Bazán López.

Kanashiro Romero fue contratado durante la gestión del actual ministro, César Astudillo, bajo la modalidad de locación de servicios, en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) al Sector Público. En julio de 2024, Kanashiro fue contratado por el Ministerio del Interior como jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, bajo la gestión de Juan José Santiváñez. Sin embargo, renunció al cargo en octubre de 2025, luego de que la Contraloría General de la República identificara un presunto direccionamiento a favor de una empresa en los procesos de adquisición de un avión de pasajeros y carga, chalecos antibalas, pistolas para la Policía Nacional del Perú (PNP), entre otros bienes.

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Erick Caso Giraldo también desempeñó funciones durante la gestión de Santiváñez a cargo del Ministerio del Interior. En ese periodo, se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores y secretario general de la cartera. Posteriormente, fue designado por Santiváñez y la entonces presidenta Dina Boluarte como director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial en representación del Ministerio del Interior. Caso Giraldo sigue en el puesto hasta la actualidad.

Yosilú Bazán López también ocupó cargos en el Ministerio del Interior durante la gestión de Santiváñez. La funcionaria se desempeñó como secretaria del entonces ministro desde 2023 y trabajó junto al exministro durante todo su periodo. Con Astudillo al mando, Bazán López continúa como secretaria del despacho ministerial.

Actualmente, la funcionaria es investigada por la Contraloría General de la República por presuntamente haber permitido el ingreso irregular de Santiváñez a las instalaciones del Ministerio del Interior el 9 de junio de 2026. Según la investigación, el exministro habría llegado hasta la oficina del entonces comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, sin registrarse en la puerta de ingreso.

Casos son mencionados en denuncia constitucional contra Astudillo

El ministro César Astudillo enfrenta una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en las contrataciones y designaciones de personal en el Mininter. La acusación señala posibles delitos de corrupción y nombramientos ilegales. En la denuncia contra el titular del sector del Interior, se detallan los tres casos mencionados anteriormente.

En lo penal, el documento solicita que se autorice abrir un proceso contra Astudillo por los presuntos delitos de negociación incompatible, nombramiento o contratación ilegal y omisión o demora de actos funcionales, que sustenta en los artículos 399, 381 y 377 del Código Penal, respectivamente.

En lo político, la denuncia pide que el ministro sea destituido y quede inhabilitado para ejercer la función pública hasta por diez años, al considerar que habría vulnerado los artículos 38, 39 y 128 de la Constitución, referidos al cumplimiento de las leyes, el servicio a la Nación y la responsabilidad individual de los ministros.