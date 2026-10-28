Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sorteo de la Tinka para este miércoles 28 de octubre EN VIVO por La República.pe.

Sorteo de la Tinka para este miércoles 28 de octubre EN VIVO por La República.pe. Foto: La Tinka/Intralot

Este miércoles 28 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/9.193.773. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de la Tinka HOY, miércoles 28 de octubre. 19:59 ¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka? Las tiendas donde podrás comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: - Plaza Vea - Vivanda - Promart - Mass - Oechsle

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

