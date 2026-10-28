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EN VIVORecorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre
Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este miércoles 28 de octubre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.

Sorteo de la Tinka para este miércoles 28 de octubre EN VIVO por La República.pe.
Sorteo de la Tinka para este miércoles 28 de octubre EN VIVO por La República.pe.Foto: La Tinka/Intralot
Por
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Este miércoles 28 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/9.193.773. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de la Tinka HOY, miércoles 28 de octubre.

19:59
28/10/2026

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?

Las tiendas donde podrás comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

Video destacado

🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

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