Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 13
Revisa cómo marcha la tabla del Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y qué clubes luchan por salir de la zona de descenso en el Acumulado.
La Liga 1 se pone cada vez más emocionante. Este viernes inicia la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y nos trae grandes partidos. En el arranque de la jornada, Melgar enfrentará a UTC en Cajamarca con el objetivo de alcanzar el primer lugar. El sábado, Sport Huancayo y Alianza Atlético se verán las caras al mediodía, mientras que Sporting Cristal, actual líder, visita a Cusco FC. Por la noche, Universitario recibirá a Juan Pablo II en el Monumental, en un duelo de suma importancia por la zona alta de la tabla.
El domingo por la tarde, Alianza Lima jugará de visita ante CD Moquegua, en busca de un triunfo que los mantenga en la pelea por el primer lugar del Clausura. Otro de los equipos que lucha por el liderato, Deportivo Garcilaso, enfrentará a Los Chankas en el último partido de la jornada.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Sporting Cristal
|12
|+13
|25
|2
|Sport Huancayo
|12
|+5
|25
|3
|Universitario
|12
|+6
|24
|4
|Juan Pablo II
|12
|+10
|22
|5
|FBC Melgar
|12
|+9
|22
|6
|Deportivo Garcilaso
|12
|+9
|22
|7
|Alianza Lima
|12
|+6
|22
|8
|Alianza Atlético
|12
|+2
|22
|9
|Cusco FC
|12
|+3
|18
|10
|Sport Boys
|12
|+3
|18
|11
|Atlético Grau
|12
|-1
|17
|12
|Cienciano
|12
|-3
|14
|13
|Los Chankas
|12
|-12
|12
|14
|FC Cajamarca
|12
|-7
|11
|15
|Comerciantes Unidos
|12
|-3
|10
|16
|CD Moquegua
|12
|-11
|10
|17
|ADT
|12
|-14
|6
|18
|UTC*
|12
|-15
|-3
Tabla de posiciones del Acumulado
Luego de su última derrota, UTC es el primer equipo descendido de la Liga 1 2026.
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|29
|+29
|62
|2
|Universitario
|29
|+15
|53
|3
|FBC Melgar
|29
|+18
|50
|4
|Deportivo Garcilaso
|29
|+12
|48
|5
|Cienciano
|29
|+9
|47
|6
|Los Chankas
|29
|-8
|46
|7
|Cusco FC
|29
|0
|45
|8
|Sporting Cristal
|29
|+11
|44
|9
|Alianza Atlético
|29
|+4
|43
|10
|Sport Huancayo
|29
|-5
|41
|11
|Juan Pablo II
|29
|-8
|38
|12
|Sport Boys
|29
|-1
|34
|13
|Atlético Grau
|29
|-7
|33
|14
|Comerciantes Unidos
|29
|-5
|31
|15
|CD Moquegua
|29
|-18
|28
|16
|FC Cajamarca
|29
|-12
|26
|17
|ADT
|29
|-14
|25
|18
|UTC
|29
|-20
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Viernes 23 de octubre
- UTC vs Melgar | Hora: 1.00 p. m.
- Atlético Grau vs ADT | Hora: 3.15 p. m.
Sábado 24 de octubre
- Sport Huancayo vs Alianza Atlético | Hora: 12.45 p. m.
- Cusco vs Sporting Cristal | Hora: 3.15 p. m.
- Universitario vs Juan Pablo II | Hora: 8.30 p. m.
Domingo 25 de octubre
- Comerciantes Unidos vs Cienciano | Hora: 11.00 a. m.
- CD Moquegua vs Alianza Lima | Hora: 1.15 p. m.
- Sport Boys vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | Hora: 6.00 p. m.