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Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 13

Revisa cómo marcha la tabla del Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y qué clubes luchan por salir de la zona de descenso en el Acumulado.

Melgar, Alianza Lima y Universitario se ubican en los primeros lugares del Acumulado. Foto: Liga 1/composición LR
Melgar, Alianza Lima y Universitario se ubican en los primeros lugares del Acumulado. Foto: Liga 1/composición LR
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La Liga 1 se pone cada vez más emocionante. Este viernes inicia la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y nos trae grandes partidos. En el arranque de la jornada, Melgar enfrentará a UTC en Cajamarca con el objetivo de alcanzar el primer lugar. El sábado, Sport Huancayo y Alianza Atlético se verán las caras al mediodía, mientras que Sporting Cristal, actual líder, visita a Cusco FC. Por la noche, Universitario recibirá a Juan Pablo II en el Monumental, en un duelo de suma importancia por la zona alta de la tabla.

El domingo por la tarde, Alianza Lima jugará de visita ante CD Moquegua, en busca de un triunfo que los mantenga en la pelea por el primer lugar del Clausura. Otro de los equipos que lucha por el liderato, Deportivo Garcilaso, enfrentará a Los Chankas en el último partido de la jornada.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sporting Cristal12+1325
2Sport Huancayo12+525
3Universitario12+624
4Juan Pablo II12+1022
5FBC Melgar12+922
6Deportivo Garcilaso12+922
7Alianza Lima12+622
8Alianza Atlético12+222
9Cusco FC12+318
10Sport Boys12+318
11Atlético Grau12-117
12Cienciano12-314
13Los Chankas12-1212
14FC Cajamarca12-711
15Comerciantes Unidos12-310
16CD Moquegua12-1110
17ADT12-146
18UTC*12-15-3

Tabla de posiciones del Acumulado

Luego de su última derrota, UTC es el primer equipo descendido de la Liga 1 2026.

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima29+2962
2Universitario29+1553
3FBC Melgar29+1850
4Deportivo Garcilaso29+1248
5Cienciano29+947
6Los Chankas29-846
7Cusco FC29045
8Sporting Cristal29+1144
9Alianza Atlético29+443
10Sport Huancayo29-541
11Juan Pablo II29-838
12Sport Boys29-134
13Atlético Grau29-733
14Comerciantes Unidos29-531
15CD Moquegua29-1828
16FC Cajamarca29-1226
17ADT29-1425
18UTC29-2010
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
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Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 23 de octubre

  • UTC vs Melgar | Hora: 1.00 p. m.
  • Atlético Grau vs ADT | Hora: 3.15 p. m.

Sábado 24 de octubre

  • Sport Huancayo vs Alianza Atlético | Hora: 12.45 p. m.
  • Cusco vs Sporting Cristal | Hora: 3.15 p. m.
  • Universitario vs Juan Pablo II | Hora: 8.30 p. m.

Domingo 25 de octubre

  • Comerciantes Unidos vs Cienciano | Hora: 11.00 a. m.
  • CD Moquegua vs Alianza Lima | Hora: 1.15 p. m.
  • Sport Boys vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | Hora: 6.00 p. m.

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