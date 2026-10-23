Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 13

La Liga 1 se pone cada vez más emocionante. Este viernes inicia la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y nos trae grandes partidos. En el arranque de la jornada, Melgar enfrentará a UTC en Cajamarca con el objetivo de alcanzar el primer lugar. El sábado, Sport Huancayo y Alianza Atlético se verán las caras al mediodía, mientras que Sporting Cristal, actual líder, visita a Cusco FC. Por la noche, Universitario recibirá a Juan Pablo II en el Monumental, en un duelo de suma importancia por la zona alta de la tabla.

El domingo por la tarde, Alianza Lima jugará de visita ante CD Moquegua, en busca de un triunfo que los mantenga en la pelea por el primer lugar del Clausura. Otro de los equipos que lucha por el liderato, Deportivo Garcilaso, enfrentará a Los Chankas en el último partido de la jornada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Sporting Cristal 12 +13 25 2 Sport Huancayo 12 +5 25 3 Universitario 12 +6 24 4 Juan Pablo II 12 +10 22 5 FBC Melgar 12 +9 22 6 Deportivo Garcilaso 12 +9 22 7 Alianza Lima 12 +6 22 8 Alianza Atlético 12 +2 22 9 Cusco FC 12 +3 18 10 Sport Boys 12 +3 18 11 Atlético Grau 12 -1 17 12 Cienciano 12 -3 14 13 Los Chankas 12 -12 12 14 FC Cajamarca 12 -7 11 15 Comerciantes Unidos 12 -3 10 16 CD Moquegua 12 -11 10 17 ADT 12 -14 6 18 UTC* 12 -15 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

Luego de su última derrota, UTC es el primer equipo descendido de la Liga 1 2026.

Posición Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 29 +29 62 2 Universitario 29 +15 53 3 FBC Melgar 29 +18 50 4 Deportivo Garcilaso 29 +12 48 5 Cienciano 29 +9 47 6 Los Chankas 29 -8 46 7 Cusco FC 29 0 45 8 Sporting Cristal 29 +11 44 9 Alianza Atlético 29 +4 43 10 Sport Huancayo 29 -5 41 11 Juan Pablo II 29 -8 38 12 Sport Boys 29 -1 34 13 Atlético Grau 29 -7 33 14 Comerciantes Unidos 29 -5 31 15 CD Moquegua 29 -18 28 16 FC Cajamarca 29 -12 26 17 ADT 29 -14 25 18 UTC 29 -20 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 23 de octubre

UTC vs Melgar | Hora: 1.00 p. m.

| Hora: 1.00 p. m. Atlético Grau vs ADT | Hora: 3.15 p. m.

Sábado 24 de octubre

Sport Huancayo vs Alianza Atlético | Hora: 12.45 p. m.

| Hora: 12.45 p. m. Cusco vs Sporting Cristal | Hora: 3.15 p. m.

| Hora: 3.15 p. m. Universitario vs Juan Pablo II | Hora: 8.30 p. m.

Domingo 25 de octubre

Comerciantes Unidos vs Cienciano | Hora: 11.00 a. m.

| Hora: 11.00 a. m. CD Moquegua vs Alianza Lima | Hora: 1.15 p. m.

| Hora: 1.15 p. m. Sport Boys vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.