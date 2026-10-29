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Muere Patrick Stewart, el recordado 'Profesor X' de 'X-Men', a los 86 años

Luto en Hollywood. El fallecimiento del querido actor Patrick Stewart, estrella de 'X-Men' y 'Star Trek', fue confirmado el jueves 29 de octubre en redes sociales.

Profesor X estará presente en Avengers Doomsday. Foto: X
Profesor X estará presente en Avengers Doomsday. Foto: XFoto: X
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Luto en Hollywood. Patrick Stewart, el reconocido actor británico que dio vida al ‘Profesor X’ en la exitosa saga ‘X-Men’ y construyó una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció a los 86 años.

La noticia fue confirmada este 29 de octubre a través de un comunicado difundido por la familia en las redes sociales del intérprete, donde se informó que murió el miércoles 28 de octubre en su vivienda de Los Ángeles, acompañado por sus seres queridos. Según el anuncio, Stewart afrontaba desde hace algún tiempo una batalla contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

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Patrick Stewart, actor de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’, falleció a los 86 años

En el mensaje, los familiares de Patrick Stewart no solo confirmaron el deceso del actor, sino que también compartieron detalles de sus últimos momentos. “Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estuvo arropado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en directo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él era capaz de inspirar, tras toda una vida de entrega hacia todos nosotros”, señala el comunicado.

Asimismo, sus seres queridos destacaron la serenidad con la que el intérprete afrontó sus últimos días y el legado humano que dejó entre quienes lo acompañaron. “Guardaremos siempre en el recuerdo la serenidad y la reflexión que se reflejaban en su rostro, un testimonio perdurable de su inquebrantable elegancia”, añade el anuncio.

En esa misma línea, pidieron a los admiradores del artista que, en lugar de enviar flores, realizaran “donaciones conmemorativas al Fondo del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins y a la Fundación de Recursos para Cuidadores de Alzheimer de América”. Aunque no precisaron si el recordado ‘Profesor X’ recibió atención en dichas instituciones, dejaron en claro que deseaban rendir homenaje a su memoria apoyando organizaciones dedicadas a la investigación de estas enfermedades y al acompañamiento de pacientes y cuidadores.

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