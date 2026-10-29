Partidos de hoy, jueves 29 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos a nivel sudamericano.

Los partidos del jueves 28 de octubre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, campeonatos sudamericanos y torneos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Everton vs Newcastle, Fiorentina contra Atalanta y Sporting Cristal ante Alianza Lima. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este jueves continúa la jornada 14 en el Torneo Clausura con los partidos Los Chankas vs Cusco FC y Melgar vs Comerciantes Unidos. De igual forma, habrá acción en ligas del continente sudamericano en países como Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Los Chankas vs Cusco FC

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Sporting Cristal vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Melgar vs Comerciantes Unidos

Hora: 7.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Copa de la Liga de Inglaterra HOY

Everton vs Newcastle

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Frosinone vs Lecce

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Fiorentina vs Atalanta

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Atlético-MG vs Cruzeiro

Hora: 5.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Vasco da Gama vs Flamengo

Hora: 6.00 p. m.

Canal: SporTV

Grêmio vs Athletico-PR

Hora: 7.30 p. m.

Canal: SporTV

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

América de Cali vs Fortaleza

Hora: 6.15 p. m.

Canal: Win Sports

Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Hora: 8.30 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Ecuador HOY

Universidad Católica vs LDU Quito

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY