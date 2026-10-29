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Deportes

Partidos de hoy, jueves 29 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos a nivel sudamericano.

Newcastle, Alianza Lima y Atalanta juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Premier League/Alianza Lima/Serie A/composición LR
Newcastle, Alianza Lima y Atalanta juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Premier League/Alianza Lima/Serie A/composición LR
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Los partidos del jueves 28 de octubre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, campeonatos sudamericanos y torneos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Everton vs Newcastle, Fiorentina contra Atalanta y Sporting Cristal ante Alianza Lima. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este jueves continúa la jornada 14 en el Torneo Clausura con los partidos Los Chankas vs Cusco FC y Melgar vs Comerciantes Unidos. De igual forma, habrá acción en ligas del continente sudamericano en países como Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Los Chankas vs Cusco FC
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sporting Cristal vs Alianza Lima
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Melgar vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Copa de la Liga de Inglaterra HOY

  • Everton vs Newcastle
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Frosinone vs Lecce
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Fiorentina vs Atalanta
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Atlético-MG vs Cruzeiro
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Vasco da Gama vs Flamengo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Grêmio vs Athletico-PR
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • América de Cali vs Fortaleza
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Ecuador HOY

  • Universidad Católica vs LDU Quito
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

  • Wanderes Durazno vs Danubio
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: DSports

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