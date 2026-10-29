Partidos de hoy, jueves 29 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos a nivel sudamericano.
Los partidos del jueves 28 de octubre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, campeonatos sudamericanos y torneos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Everton vs Newcastle, Fiorentina contra Atalanta y Sporting Cristal ante Alianza Lima. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este jueves continúa la jornada 14 en el Torneo Clausura con los partidos Los Chankas vs Cusco FC y Melgar vs Comerciantes Unidos. De igual forma, habrá acción en ligas del continente sudamericano en países como Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Los Chankas vs Cusco FC
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs Comerciantes Unidos
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Copa de la Liga de Inglaterra HOY
- Everton vs Newcastle
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Frosinone vs Lecce
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Fiorentina vs Atalanta
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Atlético-MG vs Cruzeiro
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Vasco da Gama vs Flamengo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV
- Grêmio vs Athletico-PR
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- América de Cali vs Fortaleza
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Win Sports
- Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Copa de Ecuador HOY
- Universidad Católica vs LDU Quito
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa de Uruguay HOY
- Wanderes Durazno vs Danubio
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: DSports