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No ocurría desde 1948: Trujillo rompe récord histórico de calor para octubre y el mar arde a 9°C sobre lo habitual

La información fue difundida por Levy en redes sociales, quien advirtió sobre el aumento de temperaturas en zonas alejadas del litoral y el impacto en el clima local.

Los distritos alejados del litoral de La Libertad podrían haber tenido temperaturas aún más elevadas.
Los distritos alejados del litoral de La Libertad podrían haber tenido temperaturas aún más elevadas.Foto: Andina/Composición LR
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Trujillo registró una temperatura máxima de 27,8 °C en el aeropuerto de Huanchaco, el valor más alto para un día de octubre desde que comenzaron los registros en 1948. El dato fue difundido por el meteorólogo Abraham Levy, quien también advirtió que el mar frente a la costa de La Libertad presenta temperaturas hasta 9 °C superiores a las habituales.

La situación también llamó la atención en Chiclayo, donde los termómetros alcanzaron los 31,8 °C, apenas una décima de grado por debajo del récord histórico señalado para esa ciudad. Según la información compartida por Levy, las zonas alejadas del litoral de La Libertad también habrían experimentado temperaturas elevadas durante la jornada.

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Trujillo registra 27,8 °C y rompe récord de calor para octubre

El registro obtenido en el aeropuerto de Huanchaco constituye una marca inédita para octubre en esa estación meteorológica, con datos que se remontan a 1948. La temperatura de 27,8 °C supera los valores observados en ese mismo mes durante las décadas anteriores, de acuerdo con la información publicada por Abraham Levy en su cuenta de X.

El meteorólogo añadió que los distritos ubicados más lejos del mar probablemente alcanzaron temperaturas todavía mayores. Sin embargo, la publicación no precisa cuáles fueron esas localidades ni los valores máximos registrados en cada una de ellas.

En Chiclayo, la temperatura llegó a 31,8 °C. El valor quedó a solo 0,1 °C de la marca histórica mencionada en el reporte, aunque la publicación no detalló la fecha en que se estableció ese récord.

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Mar de La Libertad alcanza temperaturas 9 °C por encima de lo habitual

Otro dato destacado corresponde a la temperatura superficial del mar frente a la costa de La Libertad. Según Levy, los registros del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), tomados entre Chicama y Huanchaco, muestran valores hasta 9 °C por encima de las condiciones habituales para esa zona.

La diferencia térmica reportada abarca el tramo costero comprendido entre ambos puntos, aunque la información difundida no especifica las temperaturas absolutas del agua ni cuánto se extiende el área con valores elevados.

Los datos sobre el calor en Trujillo, Chiclayo y el mar de La Libertad fueron compartidos por Levy a través de redes sociales. El registro de Huanchaco destaca por su comparación con la serie histórica iniciada en octubre de 1948, mientras que las cifras del litoral y de Chiclayo reflejan las condiciones térmicas reportadas durante la misma jornada.

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