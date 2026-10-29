Indecopi rematará 13 inmuebles en Lima este viernes 30 de octubre en gran subasta pública: lista de propiedades, precios base y sede Para participar, los interesados deben acudir al auditorio del Indecopi en San Borja y presentar el DNI, además de un depósito del 10% del valor de tasación del inmueble seleccionado.

Indecopi llevará a cabo el 30 de octubre de 2026 una subasta pública de 13 inmuebles embargados en Lima. Los bienes incluyen estacionamientos, departamentos y terrenos.

Indecopi llevará a cabo el 30 de octubre de 2026 una subasta pública de 13 inmuebles embargados en Lima. Los bienes incluyen estacionamientos, departamentos y terrenos. Foto: Andina/Composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará este viernes 30 de octubre de 2026 una subasta pública de 13 bienes inmuebles ubicados en Lima. Los predios fueron embargados a personas naturales y empresas que no pagaron multas impuestas por infracciones relacionadas con los derechos de los consumidores o la propiedad intelectual.

La actividad comenzará a las 8:40 a. m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, situado en la avenida Del Aire N.º 384, en el distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá. Entre los bienes anunciados figuran un estacionamiento en Miraflores, un terreno en Lurigancho y un departamento en Los Olivos, con precios de partida que varían según cada propiedad.

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Lista de los 13 inmuebles que el Indecopi rematará en Lima y sus precios base

El remate público del Indecopi incluirá 13 inmuebles que fueron embargados por el incumplimiento del pago de sanciones. La entidad informó que entre las propiedades disponibles hay estacionamientos, departamentos y terrenos ubicados en diferentes distritos de Lima.

Los precios base anunciados para algunos de estos bienes son los siguientes:

Estacionamiento en Miraflores: desde S/38.250,67.

desde S/38.250,67. Terreno en Lurigancho: desde S/197.579,33.

desde S/197.579,33. Departamento en Los Olivos: desde S/214.854,67.

Estos montos corresponden a los precios iniciales comunicados para los tres inmuebles mencionados en la nota informativa del Indecopi. La entidad también puso a disposición de los interesados un catálogo con los detalles de las propiedades que formarán parte de la subasta.

Para consultar la relación completa de los 13 bienes, sus características y la información correspondiente a cada uno, los interesados pueden revisar el catálogo oficial del remate. Este documento permite conocer los inmuebles incluidos en el procedimiento antes de acudir a la sede de la institución.

Remate público del Indecopi: horario, dirección y requisitos para participar en la subasta

Las personas interesadas en participar en la subasta deberán acudir al auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la avenida Del Aire N.° 384, San Borja. La actividad empezará a las 8:40 a. m. del viernes 30 de octubre, por lo que la entidad solicita presentarse con al menos 20 minutos de anticipación.

Para participar, será necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Documento de identidad: presentar el DNI vigente.

presentar el DNI vigente. Garantía económica: acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10% del valor de tasación del inmueble por el que se desea ofertar.

acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10% del valor de tasación del inmueble por el que se desea ofertar. Forma de pago de la garantía: realizar el depósito en efectivo o presentar un cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

realizar el depósito en efectivo o presentar un cheque de gerencia a nombre del Indecopi. Endoso del cheque: efectuarlo con la indicación “INDECOPI R.O. DS 043-2022-EF”.

efectuarlo con la indicación “INDECOPI R.O. DS 043-2022-EF”. Representación de terceros: si se participa en nombre de una persona natural o jurídica, presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

El Indecopi señaló que las multas por infracciones a las normas de protección al consumidor y de propiedad intelectual pueden derivar en embargos y remates cuando no se cumple con las obligaciones de pago. La subasta del 30 de octubre forma parte de ese procedimiento de ejecución.