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Sociedad

Papa León XIV en Perú: Vaticano revisa rutas mientras preparativos entran en fase final a 13 días de su llegada

La avanzada del Vaticano ya inspecciona los últimos escenarios, mientras autoridades de Cusco, Callao y otras ciudades afinan seguridad, accesos y atención para una visita que movilizará a cientos de miles de personas.

A 13 días de la llegada del papa León XIV al Perú, las autoridades finalizan los preparativos, incluyendo seguridad y logística en diferentes regiones, como Lima y Cusco.
A 13 días de la llegada del papa León XIV al Perú, las autoridades finalizan los preparativos, incluyendo seguridad y logística en diferentes regiones, como Lima y Cusco. | Andina
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A 13 días de la llegada del papa León XIV al Perú, los preparativos entraron en su fase operativa. La delegación de avanzada enviada por el Vaticano continúa verificando los espacios donde se desarrollarán las actividades del pontífice, mientras las autoridades peruanas terminan de definir los dispositivos de seguridad, control de aforos, accesos y atención para los miles de peregrinos que se movilizarán entre Lima, Callao, Cusco, Chiclayo y Pucallpa.

Uno de los últimos puntos inspeccionados fue el Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados, en el Callao, donde León XIV tiene previsto reunirse con aproximadamente 60 adultos mayores el lunes 16 de noviembre. La delegación revisó las condiciones de seguridad, los accesos y la organización del encuentro.

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El establecimiento, administrado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, también viene siendo acondicionado. Se realizan trabajos de pintado de la fachada y reparación de algunas zonas del piso. La congregación señaló que las mejoras forman parte de la preparación del hogar para recibir al pontífice.

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135 fiscales estarán desplegados durante la visita

A la par de las inspecciones de la Santa Sede, el Ministerio Público anunció un despliegue especial para la visita. El fiscal Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías Especiales de Prevención del Delito, informó este jueves que aproximadamente 135 fiscales estarán distribuidos en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Su trabajo estará concentrado en la prevención de incidentes, la supervisión de los aforos y las condiciones de seguridad en los lugares donde se desarrollarán las actividades del papa. Para ello, la Fiscalía coordina con la Cancillería, el Arzobispado de Lima, la Policía Nacional y autoridades regionales y municipales.

Barrenechea explicó que el Estado ha establecido una secretaría técnica a cargo de la Cancillería para articular las diferentes instituciones involucradas en la visita. Según señaló, también se coordinan acciones con entidades privadas para abordar de manera integral las necesidades generadas por el desplazamiento del pontífice y de los peregrinos.

Cusco calcula hasta 650.000 visitantes

En Cusco, el gobernador regional Werner Salcedo informó este jueves que la región espera recibir alrededor de 350.000 personas, aunque la cifra podría elevarse hasta 650.000 visitantes durante la jornada del 15 de noviembre.

El mandatario detalló que el encuentro de León XIV en Sacsayhuamán tendrá una capacidad prevista de hasta 100.000 personas, mientras que quienes permanezcan en la Plaza de Armas podrán seguir la actividad mediante pantallas gigantes. El ingreso a los espacios se gestionará mediante códigos QR elaborados por la prelatura.

La comitiva de avanzada del Vaticano inició este jueves la inspección de los espacios donde se desarrollarán las actividades de León XIV. El grupo llegó esta mañana a la ciudad y se trasladó directamente a la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán, donde revisa las condiciones del lugar. Luego hará lo propio en la Plaza de Armas. El recorrido busca ultimar detalles de seguridad y organización antes de la llegada del pontífice.

Las autoridades multisectoriales estiman ahora más de 130.000 fieles en Sacsayhuamán y más de 50.000 en la Plaza Mayor, mientras que la movilización total hacia Cusco podría superar el medio millón de peregrinos procedentes de otras regiones y países.

El volumen esperado de visitantes también obliga a reforzar las previsiones de transporte. Según Salcedo, el aeropuerto Alejandro Velasco Astete suspenderá sus vuelos entre las 7.45 a. m. y las 3.05 p. m. del 15 de noviembre, en coordinación con las aerolíneas.

Pucallpa acelera obras para recibir a miles de fieles

En Pucallpa, la preparación de los escenarios se encuentra igualmente en marcha. La visita de la delegación vaticana contempla la inspección de los espacios donde León XIV participará de las actividades previstas en la región.

En La Videnita, complejo deportivo de Manantay, se viene trabajando en el montaje del escenario para la misa multitudinaria. El recinto está proyectado para recibir a más de 100.000 fieles y las autoridades locales trabajan en el acondicionamiento del terreno y de la infraestructura necesaria para la concentración.

El otro punto de atención es el espacio destinado al encuentro con representantes de pueblos indígenas en el entorno del lago Yarinacocha, donde todavía se encontraba en proceso la contratación de la empresa encargada de instalar los estrados, según la información difundida por las autoridades locales.

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La avanzada del Vaticano revisa la logística antes de la llegada

La inspección de estos espacios forma parte del recorrido de la delegación de la Santa Sede que llegó al Perú para verificar directamente las condiciones de las sedes y coordinar los últimos detalles con las autoridades peruanas.

La revisión ya pasó por Lima y el Callao y continúa ahora por las regiones que forman parte del recorrido papal. La finalidad es comprobar sobre el terreno aspectos vinculados con seguridad, logística, accesos y condiciones de los lugares donde se desarrollarán las actividades.

Con la visita cada vez más próxima, el trabajo deja así la etapa de planificación general y entra en una fase de verificación y ejecución, con instituciones locales y nacionales trabajando simultáneamente en los puntos que concentrarán la mayor cantidad de personas.

La cuenta regresiva para la llegada de León XIV al Perú comenzó oficialmente en la práctica: seguridad, aforos, transporte, infraestructura y atención de los asistentes son ahora los principales frentes que las autoridades deben cerrar antes del 11 de noviembre.

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