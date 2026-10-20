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Sociedad

Caen un teniente y un oficial de la PNP en Barranca acusados de comercializar pistola por S/4.000 tras robo del armamento

La investigación en contra de los agentes de la PNP se inició tras la captura de un sospechoso vinculado a una banda criminal, donde se hallaron evidencias de la negociación del arma sustraída.

La investigación comenzó tras la captura de un sospechoso vinculado a una banda criminal, donde se hallaron pruebas de la negociación del arma sustraída.
La investigación comenzó tras la captura de un sospechoso vinculado a una banda criminal, donde se hallaron pruebas de la negociación del arma sustraída.Foto: Panamericana/Composición LR
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Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos en la provincia de Barranca, junto con un tercer investigado, por su presunta participación en la venta de una pistola que había sido robada a un suboficial durante un asalto en la ruta Barranca-Paramonga. El arma habría sido comercializada por S/4.000, según información policial.

Según el programa '24 horas', los agentes intervenidos fueron identificados como el teniente Kevin Gianfranco Sosa Mejía y el oficial Yohan Yamir Rumay Gamarra. Durante el operativo, las autoridades también incautaron la pistola y cuatro teléfonos celulares. Los dos policías quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúan las diligencias.

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Cómo se descubrió la presunta venta de la pistola robada a un suboficial de la PNP en Barranca

La investigación recogida por el programa '24 horas' de Panamericana avanzó luego de que agentes de la Depincri capturaran a Juan Pablo Ferrer Juárez, alias 'Chaku', señalado como presunto integrante de la banda criminal Los Guardianes del Norte Chico. Al revisar su teléfono, los detectives encontraron conversaciones y fotografías relacionadas con la negociación del arma sustraída.

Según el general PNP Manuel Farías Zapata, jefe de la Región Policial Lima Norte, Blazer Norabuena Alva habría señalado que el teniente Kevin Sosa Mejía vendió la pistola por S/4.000. El armamento había sido robado días antes a un suboficial que viajaba en un vehículo colectivo hacia Paramonga y fue interceptado por delincuentes. Las autoridades investigan la presunta participación de los efectivos en la comercialización.

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