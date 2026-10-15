Una intervención de desalojo en el pasaje Casuarinas, en el centro urbano de Huancayo, región Junín, terminó con nueve trabajadores municipales con quemaduras de gravedad. El enfrentamiento se produjo durante la demolición de un inmueble, cuando sus ocupantes lanzaron combustible encendido contra el personal edil y policial que participaba en el operativo.

Los afectados fueron trasladados al hospital nacional Daniel Alcides Carrión, donde recibieron atención por quemaduras de segundo y tercer grado. Gabino Mayta Morales fue uno de los más afectados, con lesiones de tercer grado. Tras la agresión, la Policía Nacional del Perú acudió para controlar la zona, mientras la Fiscalía de Prevención del Delito inició diligencias y el alcalde provincial, Dennys Cuba, anunció denuncias penales contra los responsables.

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Hospital Daniel Alcides Carrión atendió a los nueve trabajadores heridos

Los nueve trabajadores ingresaron al área de trauma shock del hospital Daniel Alcides Carrión con quemaduras que comprometían el rostro, los brazos, las manos y los pies. El equipo de guardia, encabezado por el traumatólogo Alfredo Vargas Durand y el cirujano Ignacio Bacilio Huamán, brindó los primeros auxilios con apoyo del personal técnico y de enfermería.

Tras supervisar la emergencia, el director del hospital, Gustavo Llanovarced Damián, informó que cinco de los heridos fueron transferidos a EsSalud, mientras que los restantes ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno de ellos con diagnóstico de gran quemado. Entre las víctimas figuran José Pariona, José Galarza, Gustavo Quispe, Dani Lazo, Raúl Montes y Jorge Espinoza.

Alcalde de Huancayo anuncia acciones penales

El alcalde Dennys Cuba se encontraba cerca del lugar y mostró los cascos de seguridad que quedaron calcinados por el fuego. Luego anunció acciones penales contra los responsables. Efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional llegaron para controlar la situación e intervenir al presunto autor del ataque, quien también sufrió quemaduras y fue trasladado por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a un centro de salud.

En paralelo, la Fiscalía de Prevención del Delito inició las diligencias correspondientes. La Municipalidad Provincial de Huancayo completó la demolición del predio, debido a que carecía de licencia y ocupaba ilegalmente la vía pública.