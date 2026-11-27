Partidos de hoy, viernes 27 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los campeonatos a nivel europeo y sudamericano.
Los partidos del viernes 27 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de los campeonatos europeos y torneos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Werder Bremen vs Borussia M’gladbach, Nottingham Forest contra Chelsea y Venezia ante Bologna. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este viernes continúa la fecha en las distintas ligas de Sudamérica. Entre los encuentros más resaltantes está el duelo entre Fluminense vs Cruzeiro por el Brasileirao. En Uruguay, Racing Montevideo y Liverpool se enfrentan en las semifinales del campeonato. El ganador de la llave jugará ante Peñarol por el título.
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Werder Bremen vs Borussia M’gladbach
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la LaLiga de España HOY
- Levante vs R. Racing Club
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Brest vs Paris FC
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Nottingham Forest vs Chelsea
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Venezia vs Bologna
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Academia del Balompié vs Tomayapo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Independiente vs Real Oruro
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Fluminense vs Cruzeiro
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Premiere
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga
- Hora: 6.35 p. m.
- Canal: Win Sports
- Millonarios vs América de Cali
- Hora: 8.40 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Delfín vs Orense
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Deportivo Cuenca vs Manta
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Nacional Asunción vs Rubio Ñú
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Sportivo Luqueño vs Olimpia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Uruguay HOY
- Racing Montevideo vs Liverpool
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium