Partidos de hoy, viernes 27 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los campeonatos a nivel europeo y sudamericano.

Los partidos del viernes 27 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de los campeonatos europeos y torneos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Werder Bremen vs Borussia M’gladbach, Nottingham Forest contra Chelsea y Venezia ante Bologna. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este viernes continúa la fecha en las distintas ligas de Sudamérica. Entre los encuentros más resaltantes está el duelo entre Fluminense vs Cruzeiro por el Brasileirao. En Uruguay, Racing Montevideo y Liverpool se enfrentan en las semifinales del campeonato. El ganador de la llave jugará ante Peñarol por el título.

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Werder Bremen vs Borussia M’gladbach

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la LaLiga de España HOY

Levante vs R. Racing Club

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Brest vs Paris FC

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Nottingham Forest vs Chelsea

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Venezia vs Bologna

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Academia del Balompié vs Tomayapo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Independiente vs Real Oruro

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Fluminense vs Cruzeiro

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Premiere

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6.35 p. m.

Canal: Win Sports

Millonarios vs América de Cali

Hora: 8.40 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Delfín vs Orense

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Deportivo Cuenca vs Manta

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

Nacional Asunción vs Rubio Ñú

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs Olimpia

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Uruguay HOY