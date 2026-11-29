¡Hoy hasta las 6:00 p. m.! Más de 150 perros y gatos rescatados buscan un hogar en el Parque de la Exposición: también habrá campaña veterinaria gratuita
Los asistentes podrán adoptar mascotas saludables y disfrutar de servicios veterinarios gratuitos, adquisición de regalos y ferias para mascotas durante el evento.
Más de 150 perros y gatos rescatados esperan encontrar una familia durante la Adoptatón 2026, que se realiza este domingo 29 de noviembre en el Parque de la Exposición, en Lima. La jornada, organizada por la Fundación Rayito con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instituciones, busca promover la adopción responsable y ofrecer una nueva oportunidad a los animales que no cuentan con un hogar.
La actividad se desarrolla desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y tiene ingreso gratuito. Los asistentes podrán conocer a las mascotas disponibles para adopción, que fueron evaluadas previamente y se encuentran en buen estado de salud. Además, cada animal que encuentre una familia recibirá un paquete especial de adopción.
Video destacado
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+
Adoptatón 2026: más de 150 perros y gatos rescatados esperan encontrar una familia
La iniciativa reúne a rescatistas, albergues y refugios de distintos distritos, además de empresas privadas y entidades municipales. Entre las instituciones participantes se encuentran la Gerencia de Desarrollo Económico, EMILIMA y el Servicio de Parques de Lima (Serpar), mediante su Centro de Adopciones y las veterinarias solidarias Vetsol.
- Recuperan más de 30.000 m² de la Panamericana Norte: vías eran ocupadas por negocios y canchas deportivas en Ancón
- Mar frente a Perú registra anomalías de hasta 10 °C y especialista extranjero advierte un posible "Mega El Niño"
La Adoptatón se organiza desde 2019 por la Fundación Rayito y cuenta nuevamente con el respaldo de la comuna limeña. Durante el encuentro, las personas interesadas podrán acercarse a los animales rescatados y conocer las condiciones para brindarles un hogar. La actividad también contempla espectáculos en vivo, concursos, entrega de regalos, una feria para mascotas y un patio de comidas para las familias asistentes.
Campaña veterinaria gratuita incluirá atención para perros, gatos y conejos
Además de promover las adopciones, la jornada ofrecerá servicios veterinarios gratuitos para perros, gatos y conejos. La campaña contempla desparasitación, tratamiento antipulgas, vacunación y consultas veterinarias para las mascotas que acudan al Parque de la Exposición.