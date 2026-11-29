¡Hoy hasta las 6:00 p. m.! Más de 150 perros y gatos rescatados buscan un hogar en el Parque de la Exposición: también habrá campaña veterinaria gratuita Los asistentes podrán adoptar mascotas saludables y disfrutar de servicios veterinarios gratuitos, adquisición de regalos y ferias para mascotas durante el evento.

La jornada, organizada por la Fundación Rayito y apoyada por la Municipalidad de Lima, ofrecerá ingreso gratuito de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., incluyendo entretenimiento y beneficios para adoptores. | Foto: difusión

La jornada, organizada por la Fundación Rayito y apoyada por la Municipalidad de Lima, ofrecerá ingreso gratuito de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., incluyendo entretenimiento y beneficios para adoptores. | Foto: difusión

Más de 150 perros y gatos rescatados esperan encontrar una familia durante la Adoptatón 2026, que se realiza este domingo 29 de noviembre en el Parque de la Exposición, en Lima . La jornada, organizada por la Fundación Rayito con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instituciones, busca promover la adopción responsable y ofrecer una nueva oportunidad a los animales que no cuentan con un hogar.

La actividad se desarrolla desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y tiene ingreso gratuito. Los asistentes podrán conocer a las mascotas disponibles para adopción, que fueron evaluadas previamente y se encuentran en buen estado de salud. Además, cada animal que encuentre una familia recibirá un paquete especial de adopción.

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Adoptatón 2026: más de 150 perros y gatos rescatados esperan encontrar una familia

La iniciativa reúne a rescatistas, albergues y refugios de distintos distritos, además de empresas privadas y entidades municipales. Entre las instituciones participantes se encuentran la Gerencia de Desarrollo Económico, EMILIMA y el Servicio de Parques de Lima (Serpar), mediante su Centro de Adopciones y las veterinarias solidarias Vetsol.

La Adoptatón se organiza desde 2019 por la Fundación Rayito y cuenta nuevamente con el respaldo de la comuna limeña. Durante el encuentro, las personas interesadas podrán acercarse a los animales rescatados y conocer las condiciones para brindarles un hogar. La actividad también contempla espectáculos en vivo, concursos, entrega de regalos, una feria para mascotas y un patio de comidas para las familias asistentes.

Campaña veterinaria gratuita incluirá atención para perros, gatos y conejos

Además de promover las adopciones, la jornada ofrecerá servicios veterinarios gratuitos para perros, gatos y conejos. La campaña contempla desparasitación, tratamiento antipulgas, vacunación y consultas veterinarias para las mascotas que acudan al Parque de la Exposición.