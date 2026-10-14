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Camioneta híbrida explota y se incendia mientras cargaba en La Molina: vehículo tenía solo un mes de comprado

El siniestro ocurrió cerca de las avenidas La Fontana y Flora Tristán. Los vecinos evacuaron por la alarma generada, mientras que los bomberos controlaron rápidamente el incendio.

Camioneta híbrida explota e incendia en estacionamiento de La Molina
Camioneta híbrida explota e incendia en estacionamiento de La MolinaFoto: captura RPP
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Una camioneta híbrida explotó y se incendió mientras cargaba en un estacionamiento del distrito limeño de La Molina, minutos después de la medianoche de este miércoles 14 de octubre. La emergencia movilizó hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. No se reportaron heridos ni víctimas mortales.

El siniestro ocurrió cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán. La explosión y el fuego generaron alarma entre los vecinos, varios de los cuales salieron de sus viviendas para ponerse a buen recaudo.

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Camioneta había sido comprada hace un mes

Los bomberos lograron controlar el incendio. Según información preliminar, el vehículo siniestrado tenía apenas un mes de haber sido adquirido.

Las causas de la explosión y el posterior incendio deberán determinarse durante las investigaciones de la Policía Nacional del Perú.

¿Qué hacer durante un incendio?

  • Si se presenta un incendio, conserva la serenidad y evacua de inmediato siguiendo la ruta señalizada. Avisa de forma urgente a quienes estén cerca y comunícate con el 116, número de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • Si el fuego es incipiente y cuentas con el conocimiento necesario, emplea un extintor para controlarlo. Antes de abrir una puerta durante la evacuación, verifica que la manija no esté caliente, ya que podría indicar la presencia de fuego al otro lado.
  • Para evitar la inhalación de humo, cúbrete la nariz y la boca con un paño húmedo. Bajo ninguna circunstancia regreses al área afectada, salvo que los bomberos lo autoricen.

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