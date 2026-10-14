Camioneta híbrida explota y se incendia mientras cargaba en La Molina: vehículo tenía solo un mes de comprado

Una camioneta híbrida explotó y se incendió mientras cargaba en un estacionamiento del distrito limeño de La Molina, minutos después de la medianoche de este miércoles 14 de octubre. La emergencia movilizó hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. No se reportaron heridos ni víctimas mortales.

El siniestro ocurrió cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán. La explosión y el fuego generaron alarma entre los vecinos, varios de los cuales salieron de sus viviendas para ponerse a buen recaudo.

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Camioneta había sido comprada hace un mes

Los bomberos lograron controlar el incendio. Según información preliminar, el vehículo siniestrado tenía apenas un mes de haber sido adquirido.

Las causas de la explosión y el posterior incendio deberán determinarse durante las investigaciones de la Policía Nacional del Perú.

¿Qué hacer durante un incendio?