PNP desactiva Grupo Terna en Juliaca tras presunta participación de policías en asalto a empresario

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso la desactivación del Grupo Terna en la ciudad de Juliaca tras los recientes hechos presuntamente delictivos que involucran a tres efectivos policiales de esta unidad especializada perteneciente al Escuadrón Verde de la región. Los agentes recibieron nueve meses de prisión preventiva mientras son investigados por su presunta participación en el asalto a un empresario mediante un falso operativo.

La PNP aseguró que esta decisión se enmarca en las acciones orientadas a fortalecer la integridad, la disciplina y la transparencia en el servicio policial. Además, rechazó toda conducta contraria a la ley y reafirmó que cualquier presunta irregularidad debe ser investigada por las autoridades competentes para determinar las responsabilidades que correspondan, con pleno respeto al debido proceso.

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Policías habrían participado en asalto bajo falso operativo

El pasado 7 de octubre, el Poder Judicial de Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres policías investigados por presuntamente abandonar sus funciones de seguridad durante las elecciones del 4 de octubre para participar en un supuesto atraco contra un empresario en Juliaca.

La intervención habría ocurrido el sábado 3 de octubre, un día antes de la jornada electoral. De acuerdo con la investigación fiscal , los agentes habrían organizado un falso operativo policial en la urbanización El Edén, con el objetivo de ingresar a la vivienda del empresario Jorge Mamani y apoderarse de dinero.

Entre los investigados se encuentra el teniente Jhon Herlin Bernal Cerqueda, jefe del Grupo Terna, quien tenía entre sus responsabilidades ejecutar los planes de seguridad destinados a garantizar el normal desarrollo de las elecciones para gobernador y alcaldes provinciales. También figuran los suboficiales Giancarlo Idelfonso Bobadilla Rejas y Michel Christian Calisaya Arucutipa.

Piden denunciar cualquier acto de corrupción

Tras la desactivación del Grupo Terna, la PNP exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier presunto acto de corrupción o conducta irregular vinculada al servicio policial a través de los canales oficiales. La institución busca que la participación ciudadana contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las responsabilidades que correspondan.