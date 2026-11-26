Presidente de la CCL cuestiona vacaciones, gratificaciones y CTS: “Somos el único país en el mundo” Raúl Barrios cuestionó los costos de la contratación formal y planteó un esquema de menores beneficios para jóvenes que ingresan al mercado laboral. “Estarían supercontentos”, sostuvo al defender su propuesta.

Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, propone a los jóvenes ingresar al mercado laboral con un esquema de beneficios reducidos. La idea busca combatir la informalidad laboral en el país. | Difusión

Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, propone a los jóvenes ingresar al mercado laboral con un esquema de beneficios reducidos. La idea busca combatir la informalidad laboral en el país. | Difusión

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, generó críticas tras plantear que los jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral podrían acceder a un esquema con menos beneficios que los trabajadores del régimen general.

El dirigente empresarial sostuvo que un joven podría estar “supercontento” con recibir una semana de vacaciones y media gratificación al año.

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La propuesta fue formulada al abordar el problema de la informalidad laboral en el país. Barrios sostuvo que los costos asociados a la contratación formal dificultan que las microempresas incorporen trabajadores a planilla y planteó modificar las condiciones laborales para facilitar el acceso de los jóvenes.

“Somos el único país en el mundo donde hay 30 días de vacaciones, dos gratificaciones y CTS”, afirmó Barrios durante su intervención, al cuestionar el costo que representa para las empresas mantener a un trabajador formal.

“Estarían supercontentos”

Barrios puso como ejemplo a los jóvenes de 18 años que buscan ingresar al mercado laboral y que, según su planteamiento, podrían aceptar inicialmente menores beneficios.

“La Ley Pulpín era muy buena. La izquierda se la tiró abajo”, sostuvo el presidente de la CCL, en referencia al régimen laboral juvenil aprobado en 2014 y derogado en 2015 tras una serie de movilizaciones.

Luego describió las condiciones que, a su juicio, podrían resultar atractivas para un joven sin experiencia laboral. “Que tú le pagues un seguro médico, que le des una semana de vacaciones, que le des media grati al año, estaría supercontento”, afirmó.

Barrios agregó que, antes de rechazar una propuesta de este tipo, debería consultarse a los propios jóvenes. “Hay que preguntarles. Nadie lo ha hecho. Ellos estarían mucho más que contentos”, sostuvo.

Sus declaraciones generaron cuestionamientos debido a que plantean como incentivo para la formalización la reducción de beneficios laborales para quienes recién ingresan al mercado de trabajo.

CCL cuestiona costo de la formalización

El presidente de la CCL sostuvo que la informalidad es uno de los principales problemas de la economía peruana y señaló particularmente la situación de las microempresas.

“¿Cuál es el problema que tenemos todos en el Perú? Es la economía informal”, afirmó Barrios. Según explicó, la microempresa presenta un nivel muy elevado de informalidad y muchas de estas unidades económicas no incorporan trabajadores a planilla debido al incremento de los costos laborales.

En ese contexto, señaló que cada año alrededor de 350.000 jóvenes ingresan al mercado laboral y consideró necesario establecer mecanismos que permitan su incorporación al empleo formal.

Ley Pulpín

La denominada Ley Pulpín, Ley 30288, estableció un régimen especial para jóvenes de 18 a 24 años que ingresaban al mercado laboral o contaban con poca experiencia.

La norma generó una fuerte oposición de organizaciones juveniles y sindicales y fue derogada por el Congreso en enero de 2015 luego de varias jornadas de protestas.

Actualmente, el régimen laboral general contempla, entre otros derechos, 30 días de vacaciones por cada año completo de servicios y dos gratificaciones al año para los trabajadores comprendidos en este régimen.