Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO: hora y canal de la semifinal de ida en la Liga 1 2026 El enfrentamiento por la semifinal de ida de la Liga 1 entre los equipos de Sport Huancayo y Universitario se llevará a cabo en el estadio IPD Huancayo.

Sport Huancayo y Universitario se enfrentan por las semifinales de la Liga 1. Foto: Sport Huancayo/Universitario/composición LR

Sport Huancayo y Universitario se enfrentan por las semifinales de la Liga 1. Foto: Sport Huancayo/Universitario/composición LR

Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO juegan HOY domingo 29 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Liga 1. El partido se llevará a cabo en el estadio IPD Huancayo, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la gran victoria por 4-1 ante la 'U', Sport Huancayo volverá a enfrentar al equipo crema, pero esta vez por las semifinales del campeonato. El cuadro huancaíno sabe que necesita sacar un buen resultado en la ida para llegar con confianza a la vuelta. Por el lado de Universitario, deberá mostrar una mejora en estas instancias si quiere conseguir el tetracampeonato.

Horarios por país del partido Sport Huancayo vs Universitario

El duelo entre Sport Huancayo y Universitario se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canal para ver Sport Huancayo vs Universitario

El partido entre Sport Huancayo y Universitario por las semifinales de la Liga 1 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Sport Huancayo vs Universitario

Sport Huancayo y Universitario se enfrentarán en el estadio IPD de Huancayo. Este recinto tiene capacidad para albergar a 20.000 espectadores.

Alineaciones Sport Huancayo vs Universitario: posibles formaciones

Sport Huancayo: Zamudio; Falconí, Gaona, Ángeles, Murillo; Carabaño, Salcedo; Magallanes, Sanguinetti, Luján y Porozo.

Zamudio; Falconí, Gaona, Ángeles, Murillo; Carabaño, Salcedo; Magallanes, Sanguinetti, Luján y Porozo. Universitario: Vargas; Santamaría, Riveros, Fara; Murrugarra; Polo, Concha, Fértoli, Gutiérrez; Flores y Valera.

Pronóstico de Sport Huancayo vs Universitario

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sport Huancayo sobre Universitario.

Betsson: gana Sport Huancayo (1,92), empate (3,55), gana Universitario (3,60)

Betano: gana Sport Huancayo (2,00), empate (3,90), gana Universitario (3,75)

Caliente: gana Sport Huancayo (1,93), empate (3,75), gana Universitario (3,80)

Bet365: gana Sport Huancayo (1,75), empate (3,60), gana Universitario (4,20)

1XBet: gana Sport Huancayo (1,92), empate (3,50), gana Universitario (3,71)

Doradobet: gana Sport Huancayo (1,96), empate (3,50), gana Universitario (3,66).

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