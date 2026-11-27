Soltaron 361 langostas al mar durante una ceremonia budista y dos años después el caso llegó a un tribunal británico Autoridades alertaron sobre el riesgo que estas especies no autóctonas presentan para la fauna marina local, incluyendo la posible propagación de enfermedades como la gaffkemia.

El 15 de junio de 2015, se soltaron 361 langostas americanas y 35 cangrejos de Dungeness en el canal de la Mancha durante un ritual budista frente a Brighton, Inglaterra.

El 15 de junio de 2015, se soltaron 361 langostas americanas y 35 cangrejos de Dungeness en el canal de la Mancha durante un ritual budista frente a Brighton, Inglaterra. Ilustración LR

El 15 de junio de 2015, más de un centenar de participantes en una ceremonia budista soltaron 361 langostas americanas en el canal de la Mancha, frente a Brighton, en el sur de Inglaterra. Ese día también liberaron 35 cangrejos de Dungeness, según el recuento presentado ante la justicia. Ambas especies son originarias de Norteamérica.

El caso salió a la luz cuando un pescador local atrapó algunos de los crustáceos. La Organización de Gestión Marina del Reino Unido (MMO) movilizó a pescadores de la zona para recuperarlos. En septiembre de 2017, dos de los responsables se declararon culpables ante el Tribunal de Magistrados de Brighton por haber introducido especies no autóctonas en el medio natural.

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¿Por qué liberaron langostas frente a la costa de Brighton en el ritual?

El rito denominado fangsheng restituye a su hábitat especies cautivas o destinadas al sacrificio. "La práctica es una expresión de compasión, un valor central del budismo", afirmó la Red de Organizaciones Budistas del Reino Unido en un comunicado de agosto de 2015, además de precisar que ciertos fieles buscan acumular mérito espiritual mediante ese acto.

La jornada coincidió con la estancia en el Reino Unido del maestro taiwanés Hai Tao. De acuerdo con The Guardian, los participantes fletaron tres barcos desde la marina de Brighton y avanzaron cerca de una milla náutica mar adentro antes de arrojar los ejemplares al océano.

Los antecedentes presentados ante el tribunal indican que Zhixiong Li organizó el operativo y dirigió la suelta. El propio Li adquirió las langostas americanas en un distribuidor mayorista de Greenwich, al sureste de Londres, mientras el grupo sumó cangrejos y crustáceos autóctonos comprados en el puerto de Shoreham.

Los riesgos para la fauna marina y la multa a dos organizadores del ritual

Las autoridades británicas alertaron que las criaturas introducidas amenazaban a especies nativas por recursos alimenticios y guaridas, aparte de propagar patologías. Un temor central era la gaffkemia, dolencia infecciosa que ataca a dichos crustáceos. La Inspección de Sanidad Pesquera comunicó que las pruebas tomadas en el tercer trimestre de 2015 resultaron negativas frente al microbio responsable.

Entre las langostas americanas rescatadas figuraban hembras con crías fertilizadas, dato que evidenció su capacidad reproductiva tras ser soltadas. "Se desconoce el alcance total de lo que hicieron", expresó el juez William Ashworth al emitir fallo, de acuerdo con The Guardian.

La corte invocó la Ley de Vida Silvestre y Campo de 1981 y sancionó con 3.500 libras esterlinas a Ni Li y 500 libras a Zhixiong Li. Ambos acusados afrontaron, asimismo, 9.000 libras de indemnización hacia la MMO por las labores de recuperación. Sumados gastos procesales y cargos adicionales, la cifra global alcanzó 28.220 libras.