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Bajó por desayuno y no pudo salir: clausuran discoteca en Huancayo, sueldan la puerta y dejan encerrado a inquilino

La discoteca ocupa el primer nivel, que también sirve como única entrada y salida para inquilinos de los pisos superiores, dejando a Soza atrapado tras la intervención.

Un joven de 32 años quedó atrapado por más de tres horas tras la clausura de una discoteca en Huancayo, donde se selló la puerta principal sin advertir su presencia.
Un joven de 32 años quedó atrapado por más de tres horas tras la clausura de una discoteca en Huancayo, donde se selló la puerta principal sin advertir su presencia.Foto: Andina/Composición LR
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Un joven de 32 años quedó encerrado durante más de tres horas luego de que personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo clausurara una discoteca y soldara la puerta principal del establecimiento. El hecho ocurrió cuando el local fue intervenido por el área de Ejecución Coactiva como parte de una sanción.

El afectado fue identificado por Panamericana TV como Alexander Soza, quien no se encontraba en el establecimiento como cliente. El hombre alquila una habitación en el cuarto piso del edificio y vive allí desde hace dos años. El primer piso funciona como discoteca y constituye el único acceso y salida disponible para los residentes de los niveles superiores.

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Joven de 32 años quedó atrapado durante más de tres horas tras la clausura del local

Durante la intervención municipal se colocaron carteles de clausura en el establecimiento y se procedió a soldar la puerta principal. La medida se ejecutó sin advertir que una persona permanecía dentro del edificio, cuya entrada y salida para los pisos superiores se encontraba en el primer nivel.

Soza se percató de que no podía salir alrededor de las 6:30 de la mañana. El joven había bajado de su habitación con la intención de buscar desayuno antes de dirigirse a su centro de trabajo, pero encontró la puerta principal cerrada debido a la intervención realizada en la discoteca.

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Alexander Soza vivía en el cuarto piso y tenía la discoteca como único acceso al edificio

El joven reside desde hace dos años en una habitación ubicada en el cuarto piso del inmueble. Aunque el primer nivel está destinado al funcionamiento de una discoteca, los pisos superiores también son utilizados como viviendas por inquilinos, según la información proporcionada sobre el caso.

La particular distribución del edificio hizo que la puerta clausurada fuera también el único punto de ingreso y salida para quienes viven en los niveles superiores. Por esta razón, Soza permaneció dentro del inmueble durante más de tres horas después de que la puerta principal fuera soldada como parte de la medida de clausura municipal.

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