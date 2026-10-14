Incendio forestal arrasa más de 1.000 hectáreas en Satipo y amenaza comunidades asháninkas

Un incendio forestal en Río Tambo, Junín, está activo desde el 4 de octubre y ha afectado más de 1.000 hectáreas, dañando 11 viviendas y afectando a 50 familias asháninkas. | Difusión

Un incendio forestal en Río Tambo, Junín, está activo desde el 4 de octubre y ha afectado más de 1.000 hectáreas, dañando 11 viviendas y afectando a 50 familias asháninkas. | Difusión

Un incendio forestal permanece activo desde hace diez días en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en Junín, donde ya habría afectado más de 1.000 hectáreas de bosques primarios y áreas de cultivo. El fuego también dañó 11 viviendas y perjudicó a unas 50 familias de comunidades nativas asháninkas.

De acuerdo con Juan Huamani, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, el incendio comenzó el pasado 4 de octubre en la comunidad nativa de Tsyapo. Desde entonces, las llamas continúan avanzando hacia otras localidades de la zona.

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Entre las comunidades que permanecen bajo amenaza se encuentran Tincareni, Tarobeni, Cobeja, Saboroshari y Alto Cobeja. Los pobladores y brigadistas de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) trabajan en la apertura de líneas de defensa para evitar que el fuego llegue a más viviendas y áreas de bosque.

La municipalidad alertó que las condiciones climáticas y geográficas complican las labores de control. En la zona se registran temperaturas de hasta 43 °C y existen sectores de difícil acceso, por lo que los brigadistas deben caminar durante varias horas para llegar hasta los puntos críticos.

Comuneros y brigadistas intentan contener las llamas

Los pobladores han conseguido controlar algunos sectores del incendio; sin embargo, el fuego continúa activo en otras áreas y amenaza con extenderse. Una vista aérea realizada la noche del martes 13 de octubre permitió observar la magnitud de las llamas en medio de la selva.

La emergencia también ha provocado el desgaste de los equipos que participan en las labores de control. Según información de la Subprefectura Provincial de Satipo, el agotamiento extremo y casos de colapso relacionados con la inhalación de humo dejaron la zona sin brigadistas externos ni bomberos voluntarios.

Ante esta situación, la Municipalidad de Río Tambo solicitó al Gobierno Regional de Junín reforzar el despliegue de personal especializado y recursos para enfrentar el incendio.

El reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), actualizado el 13 de octubre a las 2.40 p. m., confirmó que el incendio continuaba activo en Tsyapo. El documento señaló que diez efectivos de la 31.ª Brigada de Infantería del Ejército permanecían en la zona para apoyar las acciones de control.

La municipalidad también destacó el apoyo inicial del Ministerio de Defensa, el Comando Especial del VRAEM y la 31.ª Brigada de Infantería. Los vuelos humanitarios permitieron trasladar bomberos forestales hacia Tsyapo, donde se logró controlar uno de los frentes del incendio.

Fuego amenaza áreas naturales protegidas

La Municipalidad de Río Tambo advirtió que, si las llamas continúan avanzando, el incendio podría alcanzar sectores próximos a la Reserva Nacional Asháninka y el Parque Nacional Otishi.

Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan realizando labores para contener el fuego y proteger sus viviendas y cultivos. Las autoridades locales insisten en la necesidad de contar con mayor apoyo especializado debido a la extensión del incendio, las altas temperaturas y las dificultades para acceder a las zonas donde todavía permanecen activos los focos de fuego.