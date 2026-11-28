Desafía nuestra comprensión del universo: una estructura de 1.300 millones de años luz de diámetro fue descubierta en el espacio profundo En 2024, los astrónomos descubrieron un anillo gigante de galaxias, casi perfecto, que no coincide con ninguna estructura o mecanismo de formación conocido.

Una gigantesca megaestructura cósmica en forma de anillo desafía nuestra comprensión del Universo. Foto: ESA

Una gigantesca megaestructura cósmica en forma de anillo desafía nuestra comprensión del Universo. Foto: ESA

Una gigantesca formación de galaxias detectada a miles de millones de años luz de la Tierra desconcierta a los astrónomos por su tamaño y su peculiar geometría. Su existencia plantea preguntas sobre los límites de las estructuras que pueden formarse en el universo.

El hallazgo, presentado en 2024, fue denominado The Big Ring y tiene aproximadamente 1.300 millones de años luz de diámetro. La estructura fue identificada por un equipo liderado por la astrónoma Alexia Lopez, de la Universidad de Central Lancashire, y no coincide con ninguna formación conocida hasta ahora.

Representación artística del tamaño y la ubicación del Gran Anillo (azul) y el Arco Gigante (rojo) en el cielo. Foto: Universidad de Central Lancashire/Stellarium

¿Cómo fue descubierta la gigantesca estructura de galaxias?

La detección de The Big Ring se presentó durante la 243.ª reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense, celebrada en 2024. Posteriormente, los resultados fueron publicados en la revista científica Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Un gráfico de galaxias que muestra el Gran Anillo, centrado aproximadamente en 0 en el eje x. Foto: Universidad de Central Lancashire

La señal utilizada para identificar esta formación corresponde a una luz que tardó aproximadamente 6.900 millones de años en llegar hasta nosotros. Esto permitió observar una región del universo tal como era en una etapa muy anterior a la actual.

El descubrimiento tiene un antecedente importante. En 2021, el mismo equipo de investigadores identificó otra agrupación gigantesca de galaxias conocida como Giant Arc (Gran Arco). Ambas estructuras se encuentran en la misma región del cielo y a una distancia cosmológica similar.

¿Por qué Big Ring desconcierta a los astrónomos?

Una de las primeras posibilidades consideradas fue que la estructura estuviera relacionada con las oscilaciones acústicas bariónicas (BAO). Se trata de enormes agrupaciones esféricas de galaxias que conservan las huellas de ondas sonoras que se propagaron durante las primeras etapas del universo.

Sin embargo, The Big Ring presenta características diferentes. Mientras las BAO tienen un diámetro aproximado de 1.000 millones de años luz, los análisis indican que esta formación tendría una geometría parecida a un sacacorchos. Su orientación, desde nuestra perspectiva, hace que parezca un anillo.

También existe un problema relacionado con su tamaño. Los cálculos cosmológicos establecen que las estructuras del universo no deberían superar aproximadamente los 1.200 millones de años luz.

"Esperamos que la materia esté distribuida uniformemente en todas partes del espacio cuando observamos el universo a gran escala, por lo que no debería haber irregularidades perceptibles por encima de cierto tamaño", explicó Lopez. "No pensábamos que fueran posibles estructuras de esta escala".

¿Qué explicaciones existen sobre su origen?

Entre las posibilidades planteadas se encuentra la cosmología cíclica conforme, un modelo propuesto por el físico Roger Penrose. Esta teoría contempla que el universo atraviesa ciclos interminables de expansión, dentro de los cuales podrían aparecer estructuras con forma de anillo. Sin embargo, este modelo también presenta dificultades teóricas.

Otra hipótesis apunta a las cuerdas cósmicas, unos posibles defectos en la estructura del espacio-tiempo que habrían surgido durante las primeras etapas del universo. Aunque existen argumentos teóricos que respaldan su estudio, todavía hay pocas pruebas físicas de su existencia.

Por ahora, los investigadores no saben con certeza qué representan The Big Ring y Giant Arc. Una posibilidad es que sean agrupaciones de galaxias cuya disposición coincida por casualidad, aunque esa explicación parece poco probable.

Para avanzar, los astrónomos necesitan encontrar otras estructuras similares en distintas regiones del universo. "Podríamos esperar quizá una estructura extremadamente grande en todo nuestro universo observable. Sin embargo, el Big Ring y el Giant Arc son dos estructuras enormes e incluso son vecinos cosmológicos, lo que resulta extraordinariamente fascinante", afirmó Lopez.