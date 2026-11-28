Emergencia en Piura: hallan motobombas sin operarios ni conexión en zona inundada de San Ramón mientras familias pierden mercadería y enseres Las inundaciones en San Ramón han causado estragos en viviendas y negocios. Residentes se quejan de pérdidas y solicitan ayuda ante la falta de operatividad de las motobombas.

Dos motobombas del Ministerio de Vivienda fueron encontradas sin funcionar en la urbanización San Ramón, en Piura, mientras varias familias permanecen afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias. Los equipos estaban instalados en la zona, pero no contaban con personal que los operara ni con las conexiones necesarias para evacuar el agua acumulada.

Durante un recorrido de Latina por la calle Los Laureles, vecinos mostraron las máquinas detenidas y denunciaron que llevaban cerca de dos días sin cumplir su función. Mientras tanto, el agua ingresó a viviendas y negocios, donde los propietarios intentaban rescatar sus pertenencias y mercadería.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Motobombas del Ministerio de Vivienda permanecían sin operar en plena inundación de San Ramón

Los residentes señalaron a Latina que los equipos no tenían combustible , operarios ni accesorios para trasladar el agua hacia el río, identificado por los vecinos como el dren natural de la ciudad. En las imágenes difundidas desde el lugar también se observó que las mangueras estaban tendidas en el suelo y que una de ellas no se encontraba conectada a un punto de evacuación.

Uno de los afectados explicó que el agua de las lluvias ingresó a su vivienda y que el colapso del desagüe agravó la situación. Según su testimonio, los vecinos tuvieron que retirar el agua de sus casas durante varias horas de la madrugada. También advirtió que la acumulación de líquidos, mezclados con aguas residuales, preocupa a las familias por la presencia de niños y adultos mayores en el sector.

Comerciantes reportan pérdidas de mercadería y vecinos piden ayuda

La inundación también alcanzó establecimientos comerciales de la urbanización. Durante la cobertura, un trabajador de una tienda de abarrotes intentaba retirar los productos afectados por el agua, mientras otros residentes mostraban las condiciones en las que quedaron sus viviendas. Una comerciante manifestó que sufrió pérdidas y pidió apoyo a las autoridades para atender la emergencia.

Los vecinos indicaron que la presencia de las motobombas inoperativas no permitió evacuar el agua acumulada. Además, señalaron que la inundación dificultaba continuar con sus actividades comerciales y que necesitaban equipos operativos para reducir el nivel del agua en las calles y viviendas.

Ministerio de Vivienda anuncia que recuperará las motobombas entregadas a municipios

Ante la denuncia, el ministro de Vivienda informó que había enviado un oficio circular a las municipalidades y al Gobierno Regional de Piura para solicitar la devolución inmediata de las motobombas entregadas por su sector. Explicó que el objetivo era que el propio ministerio se encargara de operarlas y distribuir al personal necesario. También indicó que algunas máquinas habían quedado fuera de servicio porque el nivel del agua alcanzó sus motores.

El titular del sector señaló que las unidades móviles del ministerio ya recorrían las municipalidades para recoger los equipos o ponerlos en funcionamiento. Asimismo, informó que más de 30 técnicos de Sedapal llegaron a Piura para revisar los sistemas de evacuación y las bombas. Según su reporte, el ministerio había entregado 25 motobombas a gobiernos locales y regionales, mientras otras 55 de distintos tamaños trabajaban en diferentes puntos de la región.

Congresistas de Juntos por el Perú encuentran motobombas paralizadas y anuncian audiencia pública en Piura

Los congresistas Annalí Márquez y Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, recorrieron este sábado distintos sectores de Piura y constataron que varias motobombas destinadas a evacuar el agua de las lluvias permanecían fuera de servicio. Durante la inspección visitaron Flor de Piura, Jesús de Nazaret, Los Rosales y Las Flores de Cúrbet, donde, según Márquez, numerosas familias llevaban dos días con sus viviendas inundadas. Zunini explicó que algunos equipos no funcionaban por problemas con las baterías, la falta de combustible o una instalación inadecuada.

Los parlamentarios cuestionaron la preparación del Gobierno frente a las precipitaciones y señalaron que la ayuda no había llegado a las zonas que visitaron. También reportaron problemas en el hospital Cayetano Heredia, donde el área de atención a pacientes con dengue habría quedado inundada y sus ocupantes tuvieron que ser trasladados. Ambos anunciaron una audiencia pública para el 4 de diciembre en Piura, a la que invitarán a representantes del Ejecutivo y al gobernador regional, con el propósito de abordar la atención de la emergencia y fiscalizar los recursos destinados a enfrentar el fenómeno El Niño.