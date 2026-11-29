Importante especie del mar peruano entra en alerta por el Fenómeno El Niño y el calentamiento del mar: ¿cuál es y por qué sostiene miles de empleos? Las proyecciones indican que el calentamiento del océano peruano podría extenderse hasta 2027, alterando la distribución y disponibilidad del calamar gigante y afectando la economía de miles de familias.

La pota, también conocida como calamar gigante, enfrenta amenazas críticas que comprometen su captura sostenible en Perú, incluyendo el calentamiento del mar por El Niño. | Foto: composición LR

La pota, también conocida como calamar gigante, enfrenta amenazas críticas que comprometen su captura sostenible en Perú, incluyendo el calentamiento del mar por El Niño. | Foto: composición LR

La pota, también conocida como calamar gigante, enfrenta amenazas que podrían comprometer su captura sostenible en el mar peruano. El calentamiento asociado al Fenómeno El Niño y la construcción ilegal de embarcaciones artesanales fueron los principales riesgos advertidos durante el Foro Nacional del Calamar Gigante, organizado por la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal).

Esta pesquería constituye una de las actividades relevantes del sector pesquero nacional, pues genera miles de empleos desde la extracción artesanal hasta la industria exportadora. Sus desembarques han superado las 700.000 toneladas y representan el sustento de decenas de miles de familias. Sin embargo, las variaciones en las condiciones del océano y las amenazas al ordenamiento de la flota mantienen en alerta al sector.

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Fenómeno El Niño calienta el mar y altera la distribución de la pota en el litoral peruano

El calentamiento extraordinario del mar peruano podría mantenerse hasta mediados de 2027, según las proyecciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Esta condición preocupa al sector pesquero debido a los cambios que puede provocar en la disponibilidad del calamar gigante, una especie que depende de las características del ecosistema marino.

Martín Salazar, gerente científico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), explicó que el aumento de la temperatura del océano reduce la presencia de nutrientes y modifica la distribución de la pota. Estas variaciones pueden dificultar su localización y alterar los volúmenes de captura. Como antecedente, después del Fenómeno El Niño de 2023, los desembarques pasaron de 621.000 toneladas ese año a 188.000 toneladas en 2024. Posteriormente, la especie mostró una recuperación durante 2025 y alcanzó un nuevo récord de capturas.

Construcción ilegal de embarcaciones amenaza el ordenamiento de la pesca artesanal de pota

Otro de los problemas advertidos durante el foro fue la construcción ilegal de nuevas embarcaciones artesanales. Esta actividad está prohibida desde 2012; sin embargo, todavía se reportan construcciones fuera de la normativa. La preocupación del sector también se relaciona con iniciativas legislativas que buscan regularizar estas naves.

El presidente de Capecal, Alfonso Miranda, alertó sobre el riesgo de un crecimiento desmesurado de la flota y pidió mantener las disposiciones vigentes frente a proyectos que puedan modificar las reglas del ordenamiento pesquero. Por su parte, el viceministro Barrientos indicó que no se debe promover la construcción de embarcaciones que incumplan la prohibición, debido a que esta práctica podría generar condiciones de competencia desleal entre los pescadores.