El presidente del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, pidió por oficio a sus diputados y senadores que depositen el 10% de su remuneración mensual en la cuenta del partido. Los documentos son del 17 de setiembre. Según el estatuto del partido el hecho de no cumplirla es una falta grave que da lugar a sanciones.

El pedido no se limita a los parlamentarios. Uno de los oficios circulares va dirigido a "afiliados de labor legislativa" y una tabla a la que accedió este medio fija el aporte por cargo. Senadores y diputados deberían depositar S/1.179,80 sobre una remuneración neta de S/11.798. Los asesores 1, S/1.092,40; los asesores 2, S/895,70; los técnicos, S/609,20; y los asistentes, auxiliares y coordinadores, S/298,80 sobre S/2.988.

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Al parlamentario andino Jahn Toledo Palomino y al diputado Víctor Piñán Mamani les llegó el Oficio Circular 0002. Les pide depositar "desde su cuenta bancaria" a la cuenta del partido "para garantizar la transparencia de las aportaciones" y les recuerda que el incumplimiento acarrea sanciones internas.

Ese mismo 17 de setiembre, Belmont firmó otra carta, dirigida a "profesionales y técnicos invitados" del Congreso. Allí el aporte es "de carácter voluntario", aunque el depósito se hace en la misma cuenta. Dos documentos del mismo día y para el mismo destino plantean el pago de forma opuesta, sanción para unos, voluntad para otros.