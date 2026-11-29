La víctima se encontraba en los exteriores de su vivienda con otros familiares y visitantes.

La víctima se encontraba en los exteriores de su vivienda con otros familiares y visitantes.

Un nuevo ataque armado conmocionó a los vecinos de San Juan de Miraflores. Julio Barzola, de 45 años, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 28 de noviembre, cuando participaba en una reunión familiar frente a su vivienda, ubicada en el sector Alfonso Ugarte, en la zona de Pamplona.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 6.30 p. m. Según los primeros testimonios, un sujeto descendió de una motocicleta y abrió fuego contra la víctima, quien se encontraba compartiendo con sus familiares. Tras perpetrar el ataque, el presunto sicario escapó junto a su cómplice a bordo del vehículo menor con rumbo desconocido.

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Luego del asesinato, agentes de la comisaría de Pamplona 1 llegaron al lugar y acordonaron la escena para facilitar las diligencias policiales. Los efectivos quedaron a la espera de los peritos de Criminalística, quienes debían realizar las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Familia sospecha de disputa vinculada a construcción civil

Un familiar de Julio Barzola indicó que el asesinato podría responder a un presunto ajuste de cuentas relacionado con una disputa en el sector de construcción civil. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser corroborada por las investigaciones policiales.

En los exteriores de la vivienda también se identificó una cámara de seguridad instalada a pocos metros del lugar del ataque. Las imágenes podrían aportar información para reconstruir la secuencia del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, Barzola era un vecino conocido y acostumbraba a permanecer frente a su casa acompañado de sus familiares y amigos.

El asesinato generó preocupación entre los residentes de Pamplona, quienes expresaron su temor ante el incremento de la inseguridad y solicitaron una mayor presencia policial en el sector.

Las autoridades deberán revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y recoger testimonios para identificar a los dos implicados y determinar el móvil del homicidio.