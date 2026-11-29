Con honores militares, despiden en Las Palmas a los ocho efectivos fallecidos en el Vraem La ceremonia contó con la participación de altos funcionarios del Gobierno y del sector Defensa, quienes expresaron sus condolencias a las familias de los efectivos caídos.

Familiares y autoridades asistieron al tributo, que incluyó la participación del presidente del Consejo de Ministros y altos mandos militares. | Foto: difusión

Familiares y autoridades asistieron al tributo, que incluyó la participación del presidente del Consejo de Ministros y altos mandos militares. | Foto: difusión

Los féretros de ocho integrantes de las Fuerzas Armadas que fallecieron durante una misión en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) llegaron este domingo 29 de noviembre a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde recibieron honores militares. La ceremonia reunió a familiares, compañeros de armas y autoridades del Ejecutivo, el Congreso y el sector Defensa.

Los restos de los cinco integrantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y tres miembros del Ejército fueron trasladados desde Ayacucho. Los efectivos perdieron la vida el viernes 27 de noviembre en las inmediaciones de Sanabamba, cuando participaban en una misión de repliegue a bordo de un helicóptero Mi-17 de la FAP.

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Ocho militares fallecidos en el Vraem reciben honores póstumos en la Base Aérea Las Palmas

La ceremonia se desarrolló con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde; el presidente del Congreso, Miguel Torres Morales; el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y representantes de las instituciones militares. También asistieron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

Al compás de una marcha fúnebre, se rindieron honores a los féretros de los ocho efectivos. Durante el acto, una representante de la FAP expresó las condolencias de las Fuerzas Armadas a los familiares y seres queridos de los militares fallecidos.

Estos son los nombres de los ocho militares que perdieron la vida en el Vraem

Entre los fallecidos se encuentran cinco integrantes de la Fuerza Aérea del Perú que formaban parte de la tripulación del helicóptero. Sus nombres son el capitán FAP Bruno Rivas Zegarra; los suboficiales de primera Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera; y los suboficiales de segunda Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme.

También fueron homenajeados tres integrantes del Ejército que formaban parte de una patrulla militar: los suboficiales de segunda Segundo Pereira Huayambe y Carlos Huanilo Santamaría, además del suboficial de tercera Crisologo Contreras Huamán. Los ocho efectivos fallecieron durante el cumplimiento de sus funciones en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, en Ayacucho.