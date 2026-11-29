Renovación Popular se aferra a la reelección encubierta de López Aliaga: apela la proclamación de Jeanette Alonzo Renovación Popular impugnó el acta de proclamación que designa a Jeanette Alonzo como nueva alcaldesa de Lima, argumentando que Rafael López Aliaga debe ocupar el cargo. El partido califica de "inconstitucional" la interpretación del JNE sobre la restricción del primer regidor para asumir el cargo.

Renovación Popular apeló el acta de proclamación de resultados que reconoció a Jeanette Alonzo, segunda regidora, como nueva alcaldesa de Lima en reemplazo de Rafael López Aliaga. La impugnación se presentó luego de que el JEE de Lima Centro determinara que el exalcalde se encuentra impedido de asumir el cargo mediante la figura de sucesión (reelección encubierta).

De acuerdo con el documento presentado el pasado 28 de noviembre, el partido solicita que se revoque el acta de proclamación y se convoque a López Aliaga para que ocupe el cargo de alcalde de Lima.

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Asimismo, Renovación Popular califica de "inconstitucional" la interpretación que tuvo el Pleno del JNE, quien señaló que el primer regidor no puede asumir como burgomaestre si estuvo en ese cargo en el periodo 2023-2026.

Según el oficio, el fallo significaría una restricción al derecho de participación política del excandidato presidencial. Además, cuestiona el artículo 194 de la Constitución Política, que prohíbe la reelección de alcaldes.

"Dicha disposición es un impedimento para postular a quienes ejercen el cargo de alcalde, es decir, se trata de una norma que textualmente limita el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de participación política de las referidas autoridades", señaló.

Apelación presentada por Renovación Popular

Otros argumentos de Renovación Popular

Otro de los cuestionamientos del partido es que el JEE de Lima Centro no habría aplicado correctamente la cifra repartidora para la repartición de escaños de regidores del Conseo Municipal. En ese sentido, si bien Renovación Popular precisó que le correspondería tener 21 regidores, criticó la forma en la que el ente electoral llegó a ese resultado.

"El ata de proclamación no explica ni desarrolla técnicamente el procedimiento para su obtención, es decir, ha omitido sustentar e insertar las operaciones aritméticas exigidas para hallar dicho número que se constituirá en el divisor de la votación obtenida por cada organización política para determinar la cantidad de regidores que les corresponde", precisa el documento.

En esa misma sintonía, el partido citó uno de los fallos del JNE sobre la reelección encubierta. Recordó que en el caso de la candidatura de Eduardo Bless como alcalde de San Miguel, la entidad concluyó que su postulación como primer regidor "no vulnera la prohibición establecida en el artículo 194 de la Constitución Política". Sin embargo, es preciso resaltar que dicha norma no prohíbe la candidatura de una persona, sino la continuidad en el cargo.