Lluvias extremas en Piura dejan más de 2.000 familias damnificadas y calles inundadas: emergencia ya cobró una vida Las precipitaciones han dejado calles anegadas con hasta un metro y medio de agua, aislando a familias en urbanizaciones como Ignacio Merino II Etapa y afectando a Sullana con la suspensión del servicio de agua potable.

Las lluvias extremas en Piura que iniciaron el último jueves siguen dejando estragos en la región. Más de 2.000 familias se han visto afectadas por las precipitaciones que volvieron a iniciar la noche del viernes 27 de noviembre por segundo día consecutivo.

La emergencia provocó aniegos e inundaciones en diversos sectores, como los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre, y generó la activación de al menos diez quebradas en Morropón, Ayabaca y Huancabamba. Se prevé que las precipitaciones extremas continúen hasta el domingo 29 de noviembre.

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Lluvias generan aniegos e inundaciones

En el distrito de Piura, la urbanización Ignacio Merino II Etapa fue una de las zonas más afectadas. Las precipitaciones inundaron las calles —con hasta un metro y medio de altura—, dejando a varias familias aisladas en sus viviendas.

También se reportaron aniegos en El Chilcal, Bancarios, Santa Ana, Magisterial y Residencial Piura, y el derrumbe de una vivienda en la manzana P del sector Los Olivos, donde varias familias resultaron afectadas por daños en sus inmuebles.

Asimismo, vecinos de la urbanización Los Jardines denunciaron estar más de dos días con las calles inundadas. Señalaron que al menos 200 viviendas fueron afectadas por el ingreso de agua tras lluvia intensa.

Vecinos de la urbanización Los Jardines

En Veintiséis de Octubre, hubo viviendas inundadas en las zonas A y B de La Molina II Etapa. Vecinos también reportaron problemas de drenaje en Las Dalias y Los Doce Grifos, y la avenida Próceres quedó anegada durante la emergencia.

Además, en Sullana la planta de tratamiento de agua potable suspendió sus operaciones la noche del viernes por la alta turbidez del agua del canal Daniel Escobar. Recuperó su capacidad a las 7.00 a. m. del sábado, con una reposición gradual del servicio en los hogares.

Más de 2.000 familias afectadas

Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló hasta el 28 de noviembre más de 2.000 familias se han visto afectadas por las inundaciones en Piura debido a las intensas lluvias de los últimos días.

El funcionario explicó que varias zonas de la región se inundan porque son terrenos bajos donde el agua de lluvia se acumula y no tiene por dónde salir, un fenómeno al que se le conoce como cuencas ciegas.

Agregó que se tiene prevista la entrega de al menos 1.350 canastas de víveres, acompañadas de agua, en los diferentes sectores afectados por las inundaciones, y que se realizan trabajos con motobombas y otros equipos para evacuar el agua acumulada.

Estado de la UPIS Keiko Sofia en Veintiséis de Octubre

Emergencia ya cobró una vida

Las lluvias también están afectando los servicios de salud. Nancy Ortiz Oyola, de 68 años, falleció tras sufrir una emergencia médica y no recibir atención oportuna. La ambulancia que iba a atenderla no logró ingresar hasta su vivienda en la urbanización Ignacio Merino debido a las inundaciones. Más de 700 familias en esta localidad se ven afectadas.

En el Chilcal, César Quevedo no pudo llevar a su bebé a recibir atención médica debido a que su familia quedó atrapada en el segundo piso de su casa y se había quedado sin alimentos. Es una de las 600 familias afectadas por las inundaciones en este sector.

Lluvias extremas continuarán hasta el domingo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa norte continuarán hasta el domingo 29 de noviembre, afectando principalmente a Tumbes y sectores de la costa interior de Piura.

En Piura, las provincias de posible afectación son Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura, mientras que en Tumbes figuran Contralmirante Villar y Zarumilla. Los acumulados de lluvia serán de entre 5 y 100 milímetros por día en la costa norte.