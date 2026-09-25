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Joven de 17 años desapareció tras salir a realizar un servicio de barbería a domicilio en Huancayo: madre exige apoyo de las autoridades

Desde entonces, su familia y amigos han hecho llamados de ayuda en redes sociales, pero no han obtenido información sobre su paradero. La comunidad se une para visibilizar el caso, realizando vigilias públicas.

La Policía Nacional del Perú investiga el caso a través de la División de Trata de Personas, mientras la madre de Henry hace un llamado urgente a la comunidad para obtener información sobre su hijo.
La Policía Nacional del Perú investiga el caso a través de la División de Trata de Personas, mientras la madre de Henry hace un llamado urgente a la comunidad para obtener información sobre su hijo.Foto: composición LR/Difusión
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Henry Damián Ninahuanca, un adolescente de 17 años, permanece desaparecido desde el pasado 14 de septiembre en la región Junín. El menor salió de su vivienda en Huancayo luego de que su jefa le encomendara realizar un servicio de barbería a domicilio en la localidad de Chupaca, punto donde se le vio por última vez.

Tras cumplir con el encargo de trabajo, no se volvió a saber nada sobre su ubicación. Han transcurrido más de diez días desde aquel momento y sus familiares y amigos no han logrado establecer contacto telefónico ni obtener respuestas sobre su paradero, lo que mantiene a su entorno en total incertidumbre.

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Ante esta situación, sus allegados emprendieron distintas acciones de difusión mediante plataformas digitales como Facebook, Instagram y TikTok para solicitar la colaboración del público. No obstante, hasta la fecha no han recibido datos certeros que permitan reconstruir la ruta que siguió el adolescente.

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Familia y amigos de joven desaparecido piden apoyo de las autoridades

A fin de visibilizar el caso y presionar por avances, los familiares y amigos del menor realizan vigilias públicas de manera continua. Durante estas manifestaciones encienden veladoras y portan carteles con mensajes para pedir celeridad en las investigaciones y exigir un despliegue de búsqueda más riguroso en la zona.

"Nosotros queremos que la comunidad me ayude a buscar a mi hijo, si alguien lo ha visto por ahí, avísennos. Llamó a la policía (para que nos ayude) El 14 de septiembre, a las 2 de la tarde yo lo llamé y conversamos, lo volví a llamar a las 3 y ya no me contestó. Desde esa fecha no sabemos. Se ha ido a cortar a domicilio pero no aparece. Pido a las autoridades que salgan, que investiguen ¿Cuántos días más voy a esperar para volver a ver a mi hijo?", comentó su progenitora en una entrevista con Exitosa.

La investigación de este suceso se encuentra formalmente en manos de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP), entidad que lleva adelante las diligencias correspondientes. Mientras los agentes realizan las indagaciones, la madre de Henry y su entorno cercano apelan a la solidaridad de la ciudadanía para que proporcione cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

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