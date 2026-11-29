La Fiscalía hará un pedido formal de información a través de la procuraduría de Vivienda tras no obtener explicaciones sobre los SARE inactivos y evaluará si procede una denuncia penal según lo que recabe.

Piura: Fiscalía pedirá información al Ministerio de Vivienda por fallas en el sistema de evacuación que originó inundaciones | Composición/LR

Piura: Fiscalía pedirá información al Ministerio de Vivienda por fallas en el sistema de evacuación que originó inundaciones | Composición/LR Composición/LR

La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura pedirá información de forma formal al Ministerio de Vivienda por los periodos en que los sistemas de evacuación de agua de lluvia, conocidos como SARE, estuvieron apagados o inactivos en Piura y por la falta de explicación ante las inundaciones.

La fiscal provincial Berena Ballesteros explicó que vecinos y autoridades corroboraron que estos sistemas dejaron de operar de manera continua y que no contaron con la presencia de la representante del sector para aclarar el problema.

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"Lamentablemente no han participado, no tenemos la información, por eso se va a hacer el requerimiento formal a través del Ministerio de Vivienda, a través de su procuraduría", señaló vía Panamericana.

Según detalló la fiscal, el Gobierno Regional de Piura no administra ningún SARE en la actualidad, mientras que existen sistemas a cargo de las municipalidades de Castilla y de Piura, y los más grandes corresponden al Ministerio de Vivienda. Entre ellos mencionó los SARE de Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina y Nuevo Amanecer.

Frente a la consulta sobre si ya se presentarán denuncias, Ballesteros indicó que su despacho actúa primero en prevención del delito y en la atención inmediata ante las inundaciones y el riesgo de nuevas lluvias.

"Sería apresurado señalarle, yo soy fiscal de prevención del delito, ahora nuestra prioridad es la salvaguarda de la vida en integridad, acopiar la información y también es de nuestras funciones que es de advertirse de algún hecho de connotación penal, se remitirá a copias a la Fiscalía Penal si ese fuera el caso, pero ahora nuestra prioridad es la actuación inmediata de las autoridades competentes".

La fiscal reiteró que el requerimiento formal permitirá reunir los datos necesarios para revisar el caso y determinar si corresponde derivar lo actuado a otra instancia.

"Sí, por eso señalaba que se va a hacer el requerimiento y evaluando la información nosotros tendremos en consideración para poder de acuerdo a nuestras competencias remitir a la entidad que corresponda si fuera la denuncia penal respectiva".