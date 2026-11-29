Carmen Mc Evoy: “El fenómeno de El Niño, parecido en eso al COVID, va a terminar de desenmascararnos” La historiadora Carmen McEvoy presenta "Un héroe civil en tiempos inciertos", un libro que rescata el legado de José Faustino Sánchez Carrión y su relevancia en la actualidad.

La memoria de un país también se mide por el lugar que reserva a sus fundadores, y José Faustino Sánchez Carrión aún espera una tumba con su nombre. La historiadora Carmen McEvoy recupera su legado en Un héroe civil en tiempos inciertos, un libro colectivo que dialoga con el Perú de hoy. En esta conversación, McEvoy vincula la herencia prebendaria de los caudillos con la inseguridad, las economías ilegales y una emergencia climática que vuelve a desnudar al Estado, sin renunciar por ello a la esperanza.

¿Qué revela que el Gobierno dedicara 2025 a la economía y no al bicentenario de la muerte de Sánchez Carrión, cuyos restos siguen sin identificar?

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Este es un libro colectivo, somos catorce autores, y Sánchez Carrión es un personaje con tanta densidad histórica que hemos podido presentarlo como una suerte de polifonía del padre fundador. El Estado peruano no entiende la importancia de los símbolos ni de la narrativa histórica. La economía sin humanidades, sin un anclaje en una identidad, no sirve para nada. Lo interesante de Sánchez Carrión es que no solo trae su humanismo y su republicanismo. Trae también la importancia de lo colectivo, del bien común, de la virtud, de la dignidad. Son palabras que nos recuerdan que una economía tiene que funcionar, por supuesto, pero con objetivos que apunten al desarrollo de todos los peruanos. Y es un desaparecido. Resulta paradójico que el padre fundador no pueda tener una tumba, porque al Estado peruano no le ha interesado ir a la iglesia de Lurín, donde hay varios cuerpos, y hacer pruebas de ADN. Este es un gran personaje, a la altura de un Washington o de un Bernardo O’Higgins. Y está olvidado.

¿Por qué desperdiciamos una y otra vez las buenas condiciones para salir adelante? ¿Qué olvidamos?

Nuestra memoria. ¿Cómo puede alguien amnésico alcanzar algún objetivo que no sea el de la coyuntura? Sánchez Carrión y un grupo de republicanos tratan de establecer un vocabulario de virtud, ciudadanía, dignidad, igualdad y justicia. Esas palabras eran como la promesa de que la República iba a otorgar una vida mejor. Para eso haces la revolución. Él dice “veo las calles del Perú empedradas de plata y oro”.

La inercia llega cuando termina la guerra de la Independencia. Sánchez Carrión muere a los 38 años, y los caudillos crean un modelo prebendario, de distribución de los recursos entre aliados de ocasión. Así se crea el Estado que conocemos, un Estado que no piensa en el bien común, sino en la oleada de nuevos pretendientes. Ese Estado se mantiene porque la corrupción otorga cierta estabilidad. Se crea una cultura de la guerra que mantenemos hasta hoy y que consiste en destruir al otro para apoderarte de su puesto. La inercia mantiene, de una manera paradójica y perversa, el sistema del Antiguo Régimen, en el que cada caudillo es el jefe que reparte, como lo hacía el virrey que llegaba. Por otro lado, el caudillo utiliza todo el discurso del bien común y de la moral, pero esas palabras ya están desprestigiadas, vaciadas de contenido. Y en eso estamos ahora.

¿Esa cultura de la guerra explica la inseguridad y el avance de la minería ilegal?

La crisis se ha vuelto una suerte de crisis terminal. De las transiciones democráticas todos salimos desilusionados porque no se logra reformar este Estado. Desmantelarlo, repensarlo, reimaginarlo, volverlo más eficiente. Mira lo que está pasando en Piura. Las motobombas no funcionan, y ya se sabía que este fenómeno venía. En el siglo XIX ya había drenajes en las grandes ciudades. No entiendo cómo podemos seguir con estos problemas de inundaciones.

El Estado no se toma para mejorar la calidad de vida. Se toma para que cada uno de los pretendientes de turno se vuelva rico y cumpla el sueño de su vida. Así se va destruyendo la esperanza en la democracia. La inseguridad ciudadana y la infraestructura del Estado están haciendo agua por todos lados.

Lo más simbólico es que La Libertad, mira tú el nombre, donde se declara la independencia, está secuestrada. Secuestrada por Los Pulpos y por una serie de bandas criminales. Aquí todos los poderes, el Judicial, la Policía, el Estado central, están colapsando.

Por eso creo que lo que se necesita es volver al plano original, a lo que se quiso hacer y no se pudo lograr. ¿Qué tipo de república queríamos? Hay palabras que todavía resuenan, ciudadanía, justicia, dignidad. Eso se perdió. Si recuerdas los gobiernos anteriores, lo que menos les interesaba era discutir proyectos. Era básicamente qué me vas a dar.

¿Es una inercia rentable?

Es el modelo que ya llegó a sus límites. Daba movilidad social. La corrupción permite que muchos personajes asciendan socialmente. La manera adecuada sería crear trabajo, estimular las industrias, pero se optó por esto. El Estado proveedor de prebendas no resiste más. Creo que el fenómeno de El Niño, parecido en eso al COVID, va a terminar de desenmascararnos, de ponernos contra la pared. Si queremos sobrevivir, tenemos que cambiar esta maquinaria.

Pero tiene que haber gente valiente, con liderazgo, que se atreva. Mira lo que le pasó a Manuel Pardo. Por tratar de desmantelar el Estado guanero lo asesinaron. Lo mataron por la espalda. ¿Y quién lo mató? Su guardia de honor. El que se atreve va a pagar las consecuencias, pero tiene que hacerlo, porque esto ya no da para más.

¿Qué ocurre con el territorio tomado por las economías ilegales y con quienes resisten en las regiones?

El Perú ha sido territorializado por las economías ilegales. Así como fue territorializado en el siglo XIX por los caudillos a punta de balazos y de guerra, ahora lo está siendo por la minería ilegal, que ha creado una suerte de feudos. Yo hablo de los señores de los socavones. Son dueños de la vida de quienes trabajan para ellos y de la de sus enemigos, porque si quieren tomar un socavón tiran dinamita y matan, y no nos enteramos porque el Estado no llega ahí. El Estado peruano ya es poco operativo, porque no tiene presencia en todo el territorio nacional. Estos asaltantes con armas de guerra frente a un policía con una pistola ya te muestran un desnivel en la defensa. Creo que debería hacerse algo que alguna vez hizo El Comercio, medir en números lo que nos cuesta la corrupción en vivienda, en salud, en educación. Son miles de millones de dólares que se van.

¿Quién urbanizó Lima? Los traficantes de terrenos. Por eso hay viviendas construidas en zonas de riesgo conocido. Esas quebradas deberían estar libres. Eso se tiene que resolver con una política de Estado. Todos estos grupos en guerra tienen que sentarse y reconocer que ahora hay cosas más importantes que hacer la guerra.

El Papa nos ha revelado un amor profundo por el Perú que conmueve. ¿Y qué nos enseñó? Que el Perú tiene una especie de magia en su solidaridad, la solidaridad de los que menos tienen. Habla de los vecinos que se juntan y hacen cosas porque el Estado no está. Acuérdate de la época del COVID, cuando los vecinos se organizaban para conseguir balones de oxígeno o montaban un hospital en el barrio. Ese es nuestro activo más importante, la solidaridad y la capacidad de dejar lo personal para ir a lo colectivo. Eso es lo que tenemos que activar en la reconstrucción que vendrá después de El Niño.

Sostienes que el republicanismo peruano nace de una Ilustración católica norteña. ¿León XIV encarna una respuesta del sur global?

El norte que se llama La Libertad está tomado por seres perversos, crueles, que matan. La deshumanización ha llegado a niveles casi insoportables en Trujillo. Pero ahí el Papa se encuentra con una diversidad cultural impresionante. Llega a un territorio de misiones poderosas, como la de santo Toribio de Mogrovejo, que murió en Saña. Y el Papa fue a Saña, porque ahí está el hombre al que admira. También está Martínez Compañón. Hace su misión, pero al mismo tiempo es una especie de antropólogo cuando esa ciencia todavía no existía. Pinta acuarelas, pregunta a las comunidades, algo que también hace el Papa. Ahí se forma, con la señora que le dice “padre, venga a la casa a comer un arroz con pato”.

El líder moral que se va a enfrentar a los tecnofeudales, a esos personajes que cuestionan incluso la democracia, que piensan en un mundo de robots, se ha formado espiritual y culturalmente en el lugar más diverso del planeta. Lo que dice Greg Grandin es que llega al Perú y se queda veinte años, que son fundamentales en su manera de ver la vida. Su formación es básicamente peruana. Yo, que vivo hace tantos años en Estados Unidos, sé que allí las personas no te tocan, y cuando te tocan te piden disculpas. Aquí la casera lo abraza, y él va entendiendo que hay una política de las emociones y de los afectos. Esa es la política que tendrá que prevalecer en este mundo de matemáticas y de algoritmos. Y estamos en una transición tecnológica brutal que va a cambiar la manera en que se relacionan los seres humanos.

Entre El Niño, las economías ilegales y la visita del Papa, ¿qué soundtrack le pondrías a este momento del Perú?

“Anthem”, de Leonard Cohen. La puse como epígrafe de La república agrietada, que escribí en pleno COVID. Leonard Cohen ve el futuro, es un poeta, se da cuenta de la violencia.

Creo que el Papa también es un gran defensor de la naturaleza. Y dice algo que me sirvió para mi libro, que por la grieta entra la luz. Este momento es una prueba suprema, pero probablemente por ahí va a entrar la luz y vamos a empezar a discutir, como lo hizo Sánchez Carrión hace 200 años, cuál es el destino, cuál el horizonte, cómo podemos trabajar en comunidad por el bien común. Estas grietas sirven para algo. No nos estamos rompiendo inútilmente. La apuesta es por el amor. ¿Y qué significa el amor? Respeto, afecto, reencontrarnos, recuperar nuestra humanidad perdida.