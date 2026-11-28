Pensión 65: más de 824 mil usuarios cobrarán desde este lunes 30 de noviembre bono extraordinario de S/350 más subvención bimestral Más de 760.000 beneficiarios contarán con una tarjeta de débito del Banco de la Nación para retirar el monto en diversas modalidades, incluyendo unidades móviles para zonas alejadas del país.

Más de 760 mil beneficiarios podrán retirar el bono en agencias del Banco de la Nación. En zonas alejadas, los pagos se realizarán a través de modalidades especiales. | Foto: Andina/Composición LR

Más de 760 mil beneficiarios podrán retirar el bono en agencias del Banco de la Nación. En zonas alejadas, los pagos se realizarán a través de modalidades especiales. | Foto: Andina/Composición LR

Más de 824 mil adultos mayores inscritos en el programa Pensión 65 recibirán desde el lunes 30 de noviembre un bono extraordinario de S/ 350, que se abonará junto con la subvención correspondiente a noviembre y diciembre. De esta manera, cada beneficiario podrá cobrar un total de S/ 700.

La medida alcanza a 824.351 usuarios de todo el país y forma parte de las acciones aprobadas por el Gobierno mediante la Ley n.º 32744, que autoriza créditos suplementarios para atender situaciones vinculadas al fenómeno El Niño.

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Más de 760.000 usuarios podrán cobrar el bono mediante el Banco de la Nación

Del total de beneficiarios, más de 760 mil cuentan con una tarjeta de débito del Banco de la Nación. Estos usuarios podrán retirar los S/ 700 en agencias, agentes corresponsales o cajeros automáticos Multired.

En las comunidades más alejadas, el pago se realizará posteriormente mediante modalidades especiales, como los carritos pagadores, los avioncitos pagadores y las campañas de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), que cuentan con el apoyo de unidades móviles del Banco de la Nación.