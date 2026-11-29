Elecciones en España EN VIVO: entérate las últimas noticias del 29-N, jornada que enfrenta a Feijóo y Sánchez por la presidencia La votación de este domingo marca un nuevo pulso entre el PSOE y el PP en medio de la expectativa por la participación ciudadana, el reparto de escaños y las negociaciones que podrían definir la próxima investidura en España.

El Ministerio del Interior reporta que 38.728.356 electores están habilitados para votar. Foto: Composición LR/AFP.