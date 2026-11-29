Elecciones en España EN VIVO: entérate las últimas noticias del 29-N, jornada que enfrenta a Feijóo y Sánchez por la presidencia
La votación de este domingo marca un nuevo pulso entre el PSOE y el PP en medio de la expectativa por la participación ciudadana, el reparto de escaños y las negociaciones que podrían definir la próxima investidura en España.
España enfrenta una jornada electoral decisiva este domingo 29 de noviembre, en la que millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado. Los comicios, convocados oficialmente mediante el Real Decreto 806/2026, enfrentan a los principales bloques políticos liderados por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en una contienda que marcará el rumbo político del país. De acuerdo con el Ministerio del Interior, 38.728.356 electores están habilitados para votar, incluidos ciudadanos residentes en el extranjero.
Elecciones generales 29N en España EN VIVO
Horarios de los colegios electorales
Los colegios electorales de toda España abrieron este domingo a las 09:00 horas y permanecerán habilitados durante 11 horas para que los ciudadanos puedan votar. La jornada electoral concluirá a las 20:00 horas, cuando cerrarán los centros de votación.
Pedro Sánchez llama a la participación tras votar en Madrid
El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero de los aspirantes en votar, en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid. Tras depositar su papeleta, pidió a los ciudadanos acudir a las urnas y afirmó que la participación será clave para reflejar la voluntad de los españoles sobre el futuro del país durante los próximos cuatro años.
¿Qué se vota en las elecciones generales 29N?
Un total de 38,6 millones de ciudadanos españoles podrán participar este domingo en las elecciones generales, de los cuales casi 36 millones residen en España y otros 2,6 millones viven en el extranjero. Los votantes elegirán a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores, cuyos integrantes tendrán la responsabilidad de participar en la elección del próximo presidente del Gobierno para los siguientes cuatro años.
Abren los colegios elecotrales en España
Los colegios electorales abrieron este domingo en España para unas elecciones legislativas anticipadas en las que el socialista Pedro Sánchez busca mantenerse en el poder frente a los pronósticos favorables a la derecha, que podría gobernar con el apoyo de la extrema derecha.