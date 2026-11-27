Lluvias en Piura HOY EN VIVO: últimas noticias sobre calles inundadas, colapsos de desagües, pronósticos de Senamhi y el fenómeno El Niño La costa norte del Perú enfrenta severas lluvias debido al fenómeno El Niño, afectando gravemente a Piura, Tumbes y Chiclayo. Las autoridades advierten que las precipitaciones se prolongarán hasta el 29 de noviembre. Sigue las incidencias en esta nota.

Lluvias azotan la costa norte del Perú Composición LR / Andina