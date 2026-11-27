Lluvias en Piura HOY EN VIVO: últimas noticias sobre calles inundadas, colapsos de desagües, pronósticos de Senamhi y el fenómeno El Niño
La costa norte del Perú enfrenta severas lluvias debido al fenómeno El Niño, afectando gravemente a Piura, Tumbes y Chiclayo. Las autoridades advierten que las precipitaciones se prolongarán hasta el 29 de noviembre. Sigue las incidencias en esta nota.
La costa norte del Perú ya sufre los efectos del fenómeno El Niño. Piura soportó una lluvia torrencial que inundó calles y afectó zonas vulnerables, dejando a varios residentes expuestos, mientras que en Tumbes y Chiclayo las precipitaciones también causaron estragos. Las autoridades prevén que las precipitaciones de moderada a extrema intensidad continuarán hasta el 29 de noviembre. Sigue el minuto a minuto de las incidencias en esta nota.
Lluvias en Piura HOY EN VIVO: últimas noticias sobre calles inundadas, colapsos y pronósticos
Lluvias intensas: advierten riesgo de huaicos e inundaciones en siete regiones
Las lluvias de moderada a extrema intensidad previstas desde hoy viernes 27 al domingo 29 de noviembre podrían desencadenar inundaciones, activación de quebradas, huaicos y deslizamientos en el norte y otras regiones del país que pondrían en riesgo muy alto y alto a la población de los departamentos declarados en emergencia. El análisis comprende siete departamentos: Piura y Tumbes; además de Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima.
MTPE pide tolerancia en el ingreso y recomienda teletrabajo
Ante las dificultades de desplazamiento que se presentan en Piura y Tumbes a causa de las lluvias de fuerte intensidad registradas en dichas regiones, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores del sector público y privado a brindar facilidades a los trabajadores para garantizar el normal desarrollo de las actividades laborales.
Lluvias en Piura inunda calles y afecta zonas vulnerables
Una lluvia torrencial se registra desde la tarde del jueves 26 en la ciudad de Piura, tal como había advertido el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La precipitación comenzó aproximadamente a las 17:00 horas y afectó diferentes sectores de la ciudad. Varias calles y avenidas se encuentran inundadas, así como la plaza Armas de Piura y la plaza Tres Culturas donde se encuentran las oficinas del Poder Judicial y el Ministerio Público.