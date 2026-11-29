¡Hasta casi 10 horas sin luz! Anuncian corte prolongado para este lunes 30 de noviembre en Perú: revisa AQUÍ las zonas y horarios Pluz Energía y las empresas del Grupo Distriluz programaron cortes de electricidad para este lunes 30 de noviembre en siete distritos del Perú. Revisa las zonas afectadas y los horarios de reposición del servicio.

¡Atención, vecinos! El último día de noviembre estará marcado por nuevas interrupciones del suministro eléctrico en diferentes localidades del Perú. Pluz Energía y las empresas del Grupo Distriluz programaron cortes de luz para este lunes 30 de noviembre de 2026, que afectarán a sectores de Lima Metropolitana, La Libertad y Áncash.

Las suspensiones del servicio responden a trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica que buscan prevenir futuras averías y mejorar la distribución de energía. En algunos sectores de la capital, los usuarios permanecerán hasta nueve horas y media sin electricidad.

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¿Qué distritos de Lima tendrán corte de luz este lunes 30 de noviembre?

Cuatro distritos de Lima Metropolitana figuran en el cronograma de interrupciones programadas por Pluz Energía. San Martín de Porres registrará el corte de mayor duración, mientras que en San Juan de Lurigancho se establecerán dos horarios diferentes.

Distrito Horario del corte Duración Comas 8:30 a. m. - 5:30 p. m. 9 horas San Martín de Porres 8:30 a. m. - 6:00 p. m. 9 horas y 30 minutos San Juan de Lurigancho 11:00 a. m. - 3:00 p. m. 4 horas San Juan de Lurigancho 11:00 a. m. - 4:00 p. m. 5 horas Ancón 9:00 a. m. - 6:00 p. m. 9 horas

Zonas afectadas por el corte de luz en Lima

Comas : asentamiento humano Año Nuevo, avenida Túpac Amaru y jirones Iglesias, Higinio, Iribarren y Juan Peña.

: asentamiento humano Año Nuevo, avenida Túpac Amaru y jirones Iglesias, Higinio, Iribarren y Juan Peña. San Martín de Porres : Los Jardines del Naranjal, Los Robles del Naranjal, Los Portales del Naranjal, Valle Hermoso y La Virreyna.

: Los Jardines del Naranjal, Los Robles del Naranjal, Los Portales del Naranjal, Valle Hermoso y La Virreyna. San Juan de Lurigancho : urbanizaciones Los Jazmines y San Rafael, avenidas Canto Grande y Las Flores, así como la calle 7.

: urbanizaciones Los Jazmines y San Rafael, avenidas Canto Grande y Las Flores, así como la calle 7. Ancón: asociación de vivienda Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón, desde la manzana A hasta la L.

Corte de luz en La Libertad y Áncash este lunes 30 de noviembre

Las interrupciones eléctricas también alcanzarán a sectores de Huanchaco y La Esperanza, en La Libertad, así como a diferentes localidades de Chimbote, en Áncash.

Distrito Zonas afectadas Horario Duración Huanchaco El Milagro VII y VII-A 9:00 a. m. - 11:00 a. m. 2 horas La Esperanza Los Laureles 9:00 a. m. - 10:30 a. m. 1 hora y 30 minutos La Esperanza Los Laureles, I y II etapa 11:00 a. m. - 12:30 p. m. 1 hora y 30 minutos Huanchaco El Milagro 11:30 a. m. - 1:30 p. m. 2 horas La Esperanza Los Sauces 2:00 p. m. - 3:30 p. m. 1 hora y 30 minutos Chimbote Bolívar Alto, Bolívar Bajo, El Progreso, Miramar y otros sectores 1:00 a. m. - 2:00 a. m. 1 hora

¿Qué precauciones tomar ante un corte de electricidad programado?

Los usuarios deben organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes durante las horas de suspensión del suministro eléctrico.

Se recomienda cargar los celulares y las baterías externas, desconectar los equipos electrónicos sensibles y mantener cerradas las puertas de las refrigeradoras para conservar los alimentos.

Asimismo, los ciudadanos pueden ingresar a las plataformas oficiales de Pluz Energía y Distriluz para verificar si sus viviendas están comprendidas en los trabajos programados.

Cabe precisar que las interrupciones serán focalizadas y que los horarios de reposición podrían modificarse según el avance de las labores de mantenimiento.