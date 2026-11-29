Atención, vecinos: el próximo lunes 30 de noviembre, Sedapal realizará un corte de agua que podría durar hasta 20 horas consecutivas. Por esta razón, se recomienda a los residentes almacenar agua el día previo a la suspensión. A continuación, detallamos todos los aspectos relevantes.

¿Por qué se suspenderá el agua el 30 de noviembre? Respuestas de Sedapal

El principal motivo de este corte programado es llevar a cabo trabajos de mantenimiento, como limpieza y conexión de tuberías, para asegurar un suministro adecuado de agua en los domicilios y comercios de Lima.

Sedapal indica que tanto la suspensión como la reposición del servicio variarán según la ubicación del distrito en cuestión. Las áreas afectadas incluyen San Juan de Miraflores y Rímac.

San Juan de Miraflores

Zonas afectadas: Asoc. San Juan Zonas A y B, Urb. Avitentel, Asoc. San Juanito, Asoc. 24 de Julio, Asoc. Nefi 2da etapa, Asoc. Héroes de San Juan, Asoc. Ramiro Prialé, Asoc. Santa Rosa, Asoc. Cruz de Motupe, Urb. Entel Perú, Urb. Industrial, Coop. Hardy Montoya, Urb. Amauta, Urb. María Auxiliadora, Av. Las Casuarinas, Av. Santa Rosa II Etapa, Asoc. El Bosque, Asoc. Los Héroes de San Juan, Coop. de Vivienda Ciudad de Dios, A. H. Néstor Batanero, A. H. El Inti, Coop. Vivienda América, A. H. Umamarca, A. H. Mariano Santos, A. H. Las Perlas, A. H. Alipio Ponce, A. H. Villa Los Eucaliptos, A. H. Defensores de Lima II, Asoc. Sta. Rosa y Conjunto Resid. Inclán IV etapa.

Asoc. San Juan Zonas A y B, Urb. Avitentel, Asoc. San Juanito, Asoc. 24 de Julio, Asoc. Nefi 2da etapa, Asoc. Héroes de San Juan, Asoc. Ramiro Prialé, Asoc. Santa Rosa, Asoc. Cruz de Motupe, Urb. Entel Perú, Urb. Industrial, Coop. Hardy Montoya, Urb. Amauta, Urb. María Auxiliadora, Av. Las Casuarinas, Av. Santa Rosa II Etapa, Asoc. El Bosque, Asoc. Los Héroes de San Juan, Coop. de Vivienda Ciudad de Dios, A. H. Néstor Batanero, A. H. El Inti, Coop. Vivienda América, A. H. Umamarca, A. H. Mariano Santos, A. H. Las Perlas, A. H. Alipio Ponce, A. H. Villa Los Eucaliptos, A. H. Defensores de Lima II, Asoc. Sta. Rosa y Conjunto Resid. Inclán IV etapa. Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Corte de agua en San Juan de Miraflores.

Sedapal anuncia corte de agua en San Juan de Miraflores.

Rímac

Zonas afectadas: A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3 Zona B Balcón del Rímac, A. H. Municipal 3, A. H. Manuel Seoane Corrales, A. H. Horacio Zevallos, Cooperativa Miraflores, P.J. Flor de Amancaes, A. H. Mariscal Castilla, A. H. Juan Pablo II, A. H. Municipal 3 Zona B Balcón del Rímac, A. H. Municipal 3, A. H. Jesús Oropeza Chonta, A. H. Jesús Oropeza Ampliac., A. H. Aquilino Sam Jara, A. H. San Juan de Amancaes, A. H. Manuel Seoane Corrales, Cooperativa 9 de diciembre, P.J. Flor de Amancaes, P.J. Villa Amancaes y Urb. Amancaes.

A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3 Zona B Balcón del Rímac, A. H. Municipal 3, A. H. Manuel Seoane Corrales, A. H. Horacio Zevallos, Cooperativa Miraflores, P.J. Flor de Amancaes, A. H. Mariscal Castilla, A. H. Juan Pablo II, A. H. Municipal 3 Zona B Balcón del Rímac, A. H. Municipal 3, A. H. Jesús Oropeza Chonta, A. H. Jesús Oropeza Ampliac., A. H. Aquilino Sam Jara, A. H. San Juan de Amancaes, A. H. Manuel Seoane Corrales, Cooperativa 9 de diciembre, P.J. Flor de Amancaes, P.J. Villa Amancaes y Urb. Amancaes. Hora de corte: desde las 00.00 hasta las 8.00 p. m.

Corte de agua en Rímac.