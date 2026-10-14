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Denuncian a veterinaria por dejar cuerpo de una perrita en parque de Surco: empresa culpa a trabajador

El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando se observó a un empleado de KoKovet abandonar la bolsa en una caja cerca de un árbol. La veterinaria reconoció la acción no autorizada y prometió tomar medidas.

Vecinos de Surco denuncian abandono de cuerpo de perrita en parque por trabajador de veterinaria KoKovet
Vecinos de Surco denuncian abandono de cuerpo de perrita en parque por trabajador de veterinaria KoKovetFoto: composición LR
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Vecinos de Surco denunciaron que un trabajador de la veterinaria KoKovet dejó el cuerpo de una perrita dentro de una bolsa en el parque Margaritas, el último sábado 10 de octubre. La empresa reconoció en un comunicado que uno de sus empleados habría tomado esa decisión sin autorización y aseguró que adoptó medidas para atender el caso.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.00 p. m., cuando una furgoneta identificada con el nombre de la veterinaria se estacionó cerca del parque. Según los vecinos, un hombre bajó del vehículo con una bolsa de basura y la colocó en una caja junto a un árbol.

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Minutos después, una vecina percibió un olor fétido y encontró el cuerpo del animal dentro de la bolsa. Los residentes solicitaron la intervención de las autoridades y revisaron las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo.

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Veterinaria atribuye el hecho a un trabajador

En un comunicado publicado en sus redes sociales, KoKovet explicó que una persona llevó a la perrita el sábado porque había sufrido un atropello y necesitaba atención. Sin embargo, el animal murió minutos después de su llegada al establecimiento.

Según la versión de la empresa, la persona que llevó a la mascota se comprometió a pagar al día siguiente el servicio de cremación, pero no regresó ni respondió las llamadas. La veterinaria sostuvo que, ante esa situación, tenía previsto encargarse de los restos, pero uno de sus trabajadores habría decidido dejarlos en el parque sin autorización de los propietarios.

Comunicado de la veterinaria Kokovet

Comunicado de la veterinaria Kokovet

Las cámaras de seguridad de los vecinos registraron tanto el momento en que el hombre dejó la bolsa como su posterior retorno para recogerla. De acuerdo con las imágenes difundidas, la misma furgoneta volvió al lugar y el trabajador retiró la bolsa.

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Caso plantea dudas sobre el manejo de restos animales

Tras conocer el caso, el equipo periodístico de Ocurre Ahora acudió a la veterinaria, ubicada en la avenida Manuel Villarán, en Surquillo, para solicitar una respuesta. También contactó a Jorge Cotrina, director veterinario de la entidad, pero no obtuvo respuesta, según el reporte del medio.

La empresa afirmó que tomó medidas para atender lo ocurrido, aunque no precisó cuáles. Hasta el cierre de esta nota, tampoco se detallaron las posibles acciones de las autoridades ni las responsabilidades que podrían derivarse del caso.

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